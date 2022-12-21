Официально: Украина получит ЗРК MIM-104 Patriot в новом пакете военной помощи от США

США передадут Украине ЗРК MIM-104 Patriot — он станет частью нового пакета военной помощи почти на 2 миллиарда долларов. Об этом заявили в Белом доме.

«Он будет содержать очень важную новую способность: ракетную батарею Patriot, которая станет критически важным активом для защиты украинского народа от варварских нападений России на критическую инфраструктуру Украины», из официального заявления Белого дома

В ближайшее время этот пакет помощи анонсирует президент США Джо Байден — вчера поздно вечером появились сообщения, что Владимир Зеленский лично посетит Вашингтон, где выступит с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса, а сегодня утром появилось официальное подтверждение поездки. Это будет первый выезд президента за пределы Украины после начала полномасштабной войны 24 февраля.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності 🇺🇦. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю 🇺🇦 та 🇺🇸. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

В пресс-службе сообщили, что президент отправился в США после посещения передовых позиций украинских защитников в Бахмуте 20 декабря.

Курс БІЗНЕС-АНАЛІТИК В IT Опануйте професію бізнес-аналітика в ІТ та заробляйте від $700 на початку кар’єри. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Ранее Украина не раз просила этот новый американский зенитно-ракетный комплекс, который используют США и их союзники. И вот этот день настал.

США будут учить украинских военных, как управлять батареей ракет Patriot в третьей стране.

«Это займет некоторое время, но украинские войска вернутся в свою страну, чтобы управлять этой батареей», — пояснили в Белом доме.

***

MIM-104 Patriot — ЗРК среднего/дальнего действия, производимый американской Raytheon, значительно превосходящей не только все ЗРК ВСУ, но и вражеские. Сейчас она существует уже в трех модификациях. Комплекс состоит из 6-9 батарей, каждая батарея содержит 4 пусковые установки (на каждой размещается по четыре ракеты). Современная РЛС с фазированной антенной решеткой обеспечивает сопровождение более ста целей и способна обстреливать одновременно до 8 целей. Благодаря богатому арсеналу ракет различного назначения Patriot обеспечивает впечатление многих целей баллистических и крылатых ракет, а также других высокоманевровых целей, включая активные, пассивные и тепловые головки самонаведения. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд. 216 ОКР с усовершенствованной наводкой GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированными решетками, 10 контрольных станций захвата цели. Вне всякого сомнения, ЗРК MIM-104 Patriot способен существенно усилить противовоздушную оборону и помочь создать многослойную систему противоракетной обороны украинский воздушный щит.