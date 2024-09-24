«Охота на воров 2: Пантера»: Украинский трейлер фильма о новых приключениях «Большого Ника» в Марселе

Вскоре в украинский прокат выйдет продолжение криминального хита 2018 года — «Охота на воров 2: Пантера». Это криминальный экшн, в котором Джерард Батлер возвращается в роли «Большого Ника».

«Охота на воров 2: Пантера» рассказывает о противостоянии криминальной банды и полиции Лос-Анджелеса в лице «Большого Ника» О’Брайена (Джерард Батлер). На этот раз действие фильма переместится на Лазурное побережье в Марсель, где находится одна из крупнейших бриллиантовых бирж мира. «Большой Ник» преследует своего оппонента Донни Уилсона (О’Ши Джексон-младший) и становится частью банды, которая планирует дерзкое ограбление. На что согласен пойти О’Брайен, чтобы довести это дело до конца?

Режиссером «Охоты на воров 2: Пантера» стал постановщик первого фильма Кристиан Худегаст («Падение Лондона»). Продюсерами ленты стали Такер Тули («Девять», «Братья», «Шпион по соседству», «Дорогой Джон», «Боец», «Мы — Миллеры»), Марк Кентон («Забирая жизни», «300 спартанцев», «Торт»), рэпер, актер и продюсер 50 cent и Мэдоу Уильямс («Полицейский из Беверли-Хиллз 3», «Маска», «Аполлон 13»).

Главную роль исполнил Джерард Батлер («Призрак Оперы», «300 спартанцев», «Законопослушный гражданин», «Голая правда», «Падение Олимпа»). Компанию ему составил О’Ши Джексон-младший («Годзила: король монстров», «Медведь под кайфом», сериал «Оби-Ван-Кеноби»). Свои бойцовские умения продемонстрируют звезда UFC и абсолютный чемпион Майкл Биспинг и Рико Верховен — выдающийся кикбоксер, занимающий первую строчку в рейтинге тяжеловесов мира версии Combat Press.

Фильм «Охота на воров 2: Пантера» выйдет на экраны украинских кинотеатров 9 января 2025 года.