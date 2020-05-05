OLX, «ЕКО маркет» и «Нова пошта» запустили в Киеве сервис адресной доставки продуктовых наборов

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Украинские компании OLX, UAPAY, Нова пошта и ЕКО маркет запустили сервис адресной доставки продуктов, который будет доступен для каждого жителя Киева с 5 мая. По данным сервиса OLX, количество приобретенных на платформе продуктов питания только за первые три недели карантина выросло на 45%. Именно поэтому там задумались о том, как сделать данный процесс более комфортным, минимизируя контакты с окружающими.

Чтобы совершить покупку, достаточно выбрать продуктовый набор на OLX (по следующей ссылке), указать адрес доставки, оплатить заказ онлайн и ожидать курьера. В рамках проекта OLX предоставил платформу для заказа продуктов, ЕКО Маркет отвечает за наличие и качество наборов, UAPAY обеспечивает онлайн оплату, а Нова пошта — курьерскую доставку по городу.

В данный момент доступны три вида продуктовых наборов стоимостью 215 грн, 289 грн и 549 грн. В каждый из них входят самые необходимые и популярные среди покупателей продукты: сахар, мука, подсолнечное масло, макароны, гречневая крупа, чай, хлеб, молоко, печенье и туалетная бумага.

Стоимость доставки любого набора — 70 грн. Курьер привезет заказ прямо в день оформления, если он сделан до 11 утра, или на следующий день, если позже.

При условии успешности проекта, планируется увеличить ассортимент наборов и географию доставки, чтобы еще больше украинцев могли покупать продукты, получая их прямо к себе домой.

Напомним, что ранее аналогичные проекты по курьерской доставке продуктовых наборов на дом запустили Rozetka, АТБ и Нова Пошта, а также Ашан и Нова пошта.

Источник: OLX