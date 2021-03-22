OnePlus 9 получит оболочку ColorOS на китайском рынке

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Компания OnePlus официально сообщила о том, что новые смартфоны линейки OnePlus 9 будут работать под управлением оболочки ColorOS на китайском рынке. Напомню, ранее в Поднебесной на устройствах OnePlus предустанавливалась система HydrogenOS.

ColorOS является разработкой компании Oppo, которая вместе с OnePlus (и другими брендами) принадлежит корпорации BBK. Не так давно Oppo стал крупнейшим смартфонным брендом в Китае, поэтому ColorOS пользуется там довольно большой популярностью.

«Как глобальная технологическая компания, мы всегда ищем способы учесть различные привычки и предпочтения пользователей по всему миру», — отметил Gary C, руководитель направления разработки OxygenOS. «Мы искренне верим, что кастомная версия новой операционной системы предоставит нашим китайским пользователям те программные возможности, которые им больше подходят».

Что касается глобальной версии смартфонов OnePlus 9, они все так же получат оболочку OxygenOS, за которую многие фанаты и любят девайсы компании. Напомню, презентация новых устройств состоится уже завтра, 23 марта.

Источник: The Verge