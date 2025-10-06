Оптикорез: украинцы нашли способ противостоять российским дронам на оптоволокне

Заграждения против дронов на оптоволокне просты по принципу, но идея, очевидно, требует инженерной изобретательности. Она бьет по самой уязвимой части дрона, до которой трудно добраться.

Источники из России опубликовали видео, на котором можно увидеть уже работающее новое заграждение, о технологии написал «Милитарный». Идея действительно на удивление проста: моторы вращают натянутую колючую проволоку, которая перерезает оптоволоконные провода в случае пересечения с ними.

Дроны используют очень тонкое оптоволокно из-за экономии на весе катушек, но это имеет обратную сторону. Такой провод физически легко перерезать, но крайне трудно сделать это в пространстве. Решение эффективно благодаря тому, что оптоволокно не натянуто в воздухе — оно стелется за дроном по земле на многие километры.

На перехваченном российскими оккупантами украинском видео военный рассказывает о 150-метровом заграждении, мотор которого питается от аккумулятора и управляется контроллером. Для экономии заряда система совершает оборот ежеминутно. Минусом заграждения является необходимость установки вручную — это не позволяет использовать его непосредственно на передовой. Однако оно способно помешать глубокому проникновению дронов за линию фронта.

Сейчас военные с обеих сторон усиленно используют оптоволоконные беспилотники для дальнобойных поражений на десятки километров. Сетью распространяется российское видео с оптоволоконного дрона оккупантов в украинском городе на удалении от границы противостояния, а «Птицы Мадьяра» публикуют видео поражение российской техники на расстоянии 42 км.

Обе стороны создают и испытывают дальнобойные оптические БПЛА. Украинский дрон Darts, об испытаниях которого сообщалось ранее в этом году, должен катушка на 50 км, известно об испытаниях российского «Молния-2» на 40 км. Перспективным кажется использование БПЛА самолетного типа, из-за более быстрого достижения цели, которое уменьшает риски обрыва кабеля.