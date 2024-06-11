Оптимуса Прайма арестовали за незаконное управление авто — франшизе «Трансформеры» ничего не угрожает

В Остине, штат Техас, арестовали Оптимуса Прайма. Но автоботы могут быть спокойными за судьбу своего лидера, а фанаты — не переживать насчет франшизы «Трансформеры». По иронии, 37-летнего Оптимуса Прайма Блейкли обвиняют в несанкционированном использовании автомобиля.

Его остановили полицейские 4 июня после того, как его заметили за рулем автомобиля, который был угнан. Неизвестно, была ли машина похожа на красно-синий грузовик, полиция не предоставила описание авто. Оптимуса доставили в тюрьму округа Трэвис и лишили свободы с залогом в размере $8000.

Лидер трансформеров Оптимус Прайм занял заметное место в поп-культуре с начала 1980-х годов, когда американская компания Hasbro объединила усилия с японской Takara Tomy, чтобы выпустить первую серию фигурок трансформеров.

После выпуска нескольких анимационных сериалов в 1980-х и 1990-х годах, компания Hasbro привлекла режиссера Майкла Бэя для киноадаптации франшизы. С момента выхода «Трансформеров» с Шайа ЛаБафом и Меган Фокс в главных ролях в 2007 году, вышло еще шесть фильмов.

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Источник: Deadline