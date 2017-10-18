Опубликовано видео боя гигантских роботов MegaBots Iron Glory и Eagle Prime (США) с Suidobashi Kuratas (Япония)

Организаторы боя гигантских роботов MegaBots (США) и Suidobashi Heavy Industry (Япония) наконец опубликовали обещанное видео поединка, которое позволяет оценить данное зрелище всем желающим. Несмотря на весьма солидный потенциал и возможность смонтировать бой надлежащим образом, результат получился спорным.

От США в поединках участвовало сразу два робота — Iron Glory (MK2) высотой 4,5 метра, весом 6 тонн и мощностью 24 л.с., а также более новый Eagle Prime (MK3) высотой 4,9 метра, весом 12 тонн и мощностью 430 л.с. Япония ограничилась одним участником Kuratas высотой 4 метра, весом 6,5 тонн и мощностью 87 л.с.

В первом же поединке японский Kuratas опрокинул своего оппонента Iron Glory, которого не спас залп из «пушки». Второй поединок продолжался дольше, Eagle Prime и Kuratas пытались маневрировать и использовать окружающую обстановку, но в итоге американец заблокировал более компактного японца в углу и начал распиливать его, после чего судьи досрочно завершили бой. Таким образом, итоговый счет по поединкам составил 1:1, так что «победила дружба».

Напомним, что американцы бросили вызов своим коллегам из Японии еще в 2015 году, после чего год спустя смогли найти инвестора, который выделил $2,4 млн на доработку меха и создание международной лиги пилотируемых боевых роботов.

Источник: MegaBots