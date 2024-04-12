Оскорбительный комментарий Dbrand в X (Twitter) обошелся компании в $10 тыс. Но удалить твит ее заставило давление Маркеса Браунли

Производитель чехлов для телефонов Dbrand известен своим вызывающим отношением к пользователям и технологическим компаниям. Однако на этот раз такое поведение сыграло с компанией злую шутку и привело к выплате $10 тыс. клиенту в качестве извинения за расистский комментарий относительно фамилии.

Все началось с того, что во вторник Dbrand перепубликовала в X (Twitter) жалобу от клиента Бхувана Читранша (Bhuwan Chitransh), который сказал, что покрытие, которое они приобрели для своего MacBook, изменило цвет всего через 2 месяца. На это Dbrand ответила грубым сообщением, которое рифмовало фамилию клиента со словом «rash» («сыпь»).

«Твоя фамилия, по сути, дерьмовая сыпь, будь серьезен»

Позже Читранш ответил, сказав, что публикация Dbrand отражает ее расистский взгляд в отношении индийских клиентов.

На следующий день компания заявила, что совершила «большую ошибку». Dbrand написала, что извинилась перед Читраншем и предложила ему $10 тыс. «в качестве жеста доброй воли». При этом компания заявила, что и в дальнейшем будет высмеивать клиентов.

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Well that escalated quickly. 1. Yes — we made fun of a guy's name. It was a huge fumble. 2. We apologized to him directly and offered him $10,000 as a gesture of goodwill. 3. We've been poking fun at customers on social media for over a decade now. We're not going to stop, but… — dbrand (@dbrand) April 10, 2024

Однако Dbrand не удаляла оригинальную публикацию, пока известный технический видеоблогер Маркес Браунли не опубликовал заявление, что это нанесло «ненужный» ущерб.

@dbrand Won't be working with dbrand until that original tweet is deleted, at least. You're allowed to make shitty jokes, but the internet has made it pretty clear what it think about this one, and the harm from it is unnecessary I've been around long enough to see a LOT of… — Marques Brownlee (@MKBHD) April 11, 2024

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«Я не буду работать с dbrand, по крайней мере, пока этот оригинальный твит не будет удален», — сказал Браунли. «Вам позволено отпускать дерьмовые шутки, но интернет достаточно ясно дал понять, что он думает об этом, и вред от этого не нужен».

Dbrand удалила пост через несколько часов, признав, что он «создал платформу для ненависти». В ответ Браунли, который работал с Dbrand над линейкой покрытий для устройств со значками, сказал, что «приятно, что вы вернулись» после того, как компания удалила свой оскорбительный пост.

Генеральный директор Dbrand Адам Иджаз заявил, что комментарий был «серьезной ошибкой в суждении», добавив, что поддержка Браунли помогла компании «более тщательно обдумать» комментарий.

Источник: The Verge