Оскорбительный комментарий Dbrand в X (Twitter) обошелся компании в $10 тыс. Но удалить твит ее заставило давление Маркеса Браунли

Производитель чехлов для телефонов Dbrand известен своим вызывающим отношением к пользователям и технологическим компаниям. Однако на этот раз такое поведение сыграло с компанией злую шутку и привело к выплате $10 тыс. клиенту в качестве извинения за расистский комментарий относительно фамилии.

Все началось с того, что во вторник Dbrand перепубликовала в X (Twitter) жалобу от клиента Бхувана Читранша (Bhuwan Chitransh), который сказал, что покрытие, которое они приобрели для своего MacBook, изменило цвет всего через 2 месяца. На это Dbrand ответила грубым сообщением, которое рифмовало фамилию клиента со словом «rash» («сыпь»).

Позже Читранш ответил, сказав, что публикация Dbrand отражает ее расистский взгляд в отношении индийских клиентов.

На следующий день компания заявила, что совершила «большую ошибку». Dbrand написала, что извинилась перед Читраншем и предложила ему $10 тыс. «в качестве жеста доброй воли». При этом компания заявила, что и в дальнейшем будет высмеивать клиентов.

Well that escalated quickly.

1. Yes — we made fun of a guy's name. It was a huge fumble.

2. We apologized to him directly and offered him $10,000 as a gesture of goodwill.

3. We've been poking fun at customers on social media for over a decade now. We're not going to stop, but…

— dbrand (@dbrand) April 10, 2024