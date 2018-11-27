Основатель Alibaba Джек Ма стал коммунистом

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Объявляя о своем решении об уходе из Alibaba в сентябре, основатель китайского гиганта онлайновой торговли Джек Ма говорил, что хочет заняться благотворительностью в образовательном сегменте. Но, похоже, у миллиардера будут и другие занятия. В настоящее время стало известно, что с недавних пор Джек Ма является членом Коммунистической партии Китая.

На этот весьма любопытный факт обратило внимание Reuters, которое заметило имя бизнесмена в свежем номере партийной газеты «Жэньминь жибао» среди остальных 100 человек, сделавших значительный вклад в программу экономических реформ в Китае. В газете говорится, что Джек Ма – полноценный член Коммунистической партии Китая. Когда точно основателя Alibaba посвятили в коммунисты, неизвестно.

В сообщении Reuters пресс-секретарь Alibaba заявил, что политическая принадлежность руководства компании никак не влияет на процесс принятия бизнес-решений. Сам Джек Ма от комментарий отказался.

Источник: Reuters