Особенности украинской аудитории мессенджера Telegram на Android-смартфонах [инфографика]

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Компания TNS опубликовала данные исследования украинской аудитории мессенджера Telegram. В исследовании принимали участие украинские пользователи Android-смартфонов в возрасте от 16 до 55 лет в городах с населением 50 тысяч и больше.

Итак, согласно данным Kantar TNS CMeter, приложение Telegram занимает третье место в Топ 5 наиболее популярных в Украине мессенджеров, уступая Viber и Facebook Messenger, но обгоняя Skype и WhatsApp. В целом же первая пятерка мессенджеров входит в Топ 15 мобильных приложений, которые украинцы загружают и устанавливают на свои смартфоны.

С точки гендерной принадлежности ситуация практически идентичная — 51% пользователей относятся к мужскому полу, 49% — к женскому. Самая активная группа пользователей — молодежь в возрасте до 25 лет (44%), далее идут украинцы постарше — от 26 до 35 лет (31%) и от 36 до 45 лет (21%), а вот самая возрастная группа (46-55 лет) практически не пользуется Telegram (4%).

Из других интересных особенностей Telegram-аудитории можно упомянуть то, что 46% не женаты/не замужем, 34% не слушают радио, 23% проживают в Киеве, 19% являются любителями виски, 18% относятся к студентам, а 17% — не смотрят телевизор.

Напомним, что по данным компании LEAD9 практически половина (45%) всех взрослых жителей Украины уже пользуются смартфонами, а к 2020 году их проникновение возрастет до 70%. При этом по тем же данным абсолютное большинство владельцев смартфонов (91%) в Украине пользуются мессенджерами.

Источник: TNS