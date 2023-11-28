От $50 до $100: Blizzard опрашивает игроков Diablo 4 о стоимости будущего DLC Vessel of Hatred

В рамках мероприятия BlizzCon 2023 состоялась презентация первого дополнения для Diablo IV под названием Vessel of Hatred. Собственно, DLC выйдет в конце 2024 года, но уже сейчас многие геймеры интересуются, сколько придется за него заплатить. Оказывается, это может быть очень дорого.

Ютубер Bellular News выпустил видео, в котором рассказывает о потенциальной ценовой стратегии Blizzard для вышеупомянутого дополнения Diablo IV. В основу материала лег конфиденциальный опрос, направленный разработчиками игрокам.

Выходит, что Blizzard рассматривает целых четыре ценовых порога для Vessel of Hatred: $50, $70, $80 и $100 (могут быть реализованы все четыре или только некоторые из них). Ожидается, что в дополнение к контенту DLC, каждый из них будет предлагать различные бонусы. Среди них, например, разное количество игровой валюты, которое можно использовать, например, для приобретения косметических средств, передает GamePressure.

Один из вариантов, вероятно, даст игрокам ранний доступ к новым уникальным или легендарным предметам, больше места для хранения или даже возможность нанять помощника (Vessel of Hatred позволит вербовать NPC) еще до выхода DLC. Как и ожидалось, опрос не был положительно воспринят сообществом. Игроков возмущает не только высокая цена расширения, но и значительный аспект pay-to-win (возможность заплатить реальными деньгами за получение преимущества).