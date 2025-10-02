Oura выпустила керамические смарт-кольца Ring 4: от $500, четыре цвета и зарядный кейс

Вместо анонса пятого поколения смарт-колец Oura Ring, компания представила «керамические версии» Ring 4. Они стоят от $500 и будут доступны в четырех цветах: Midnight (темно-синий), Petal (розовый), Tide (мятно-зеленый) и Cloud (белый).

Интересно, что новый керамический материал, который Oura использовала для «долговечности», фактически увеличил вес и размеры: Oura Ring 4 Ceramic весит 5-8 г в зависимости от размера по сравнению с 3-5 г для титановой версии, тогда как толщина керамического кольца увеличилась до 3,51 мм по сравнению с предыдущими 2,88 мм.

Из плюсов, керамическое покрытие более устойчиво к повреждениям, из минусов — оно может перенять краситель из других вещей. Следует отметить, что внутренняя часть керамического кольца все еще изготовлена из титана.

Керамическое Ring 4 сохраняет водонепроницаемость на глубине до 100 метров и предлагает 5-8 дней работы на одном заряде. Между тем приложение Oura теперь предлагает поддержку двух и более колец.

Среди функций, типичных для смарт-колец, доступны датчики пульса, SpO2 и температуры кожи, а также акселерометр, который может отслеживать движение, наряду с контролем сна и уровня активности. Однако, чтобы использовать все, понадобится подписка за $5,99 в месяц.

Для американцев доступна опция «Панели здоровья», которая позволяет запланировать анализ крови в местном отделении Quest Diagnostics. После получения результатов пользователи смогут просмотреть примерно 50 биомаркеров в приложении, а также проконсультироваться с чат-ботом Oura Advisor (тесты стоят еще $99).

Еще одна новинка: зарядный кейс, как дополнительный аксессуар за скромные $100. Он поставляется в нескольких размерах (соответствующих размерам кольца), заряжает устройство до 100% за 90 минут и выдерживает 5 полных циклов зарядки. Кейс изготовлен из алюминия, имеет индикатор зарядки и разъем USB-C. Размеры 5,6 x 5,5 x 1,7 см, а вес — 60 г.

Источник: Oura, The Verge, Engadget