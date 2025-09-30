Новости Устройства 30.09.2025 comment views icon

Кольцо страданий: аккумулятор Samsung Galaxy Ring раздулся, владельца не пустили в самолет, снимали в больнице

Андрій Русанов

Перстень страждань: батарея Samsung Galaxy Ring роздулася, власника не пустили у літак, знімали у лікарні

Если Samsung Galaxy Ring вдруг стало плохо налазить на палец, это может быть не из-за лишнего веса. Даже Саурон такого не делал, а он знал толк в кольцах и пытках.

Блогер Daniel (Zone of Tech) сообщил в X о внезапном вздутии аккумулятора его Galaxy Ring, которое принесло ему не только телесный дискомфорт. Из-за кольца, которое пострадавший не смог снять самостоятельно, его не пустили на борт самолета. Вместо приятного авиапутешествия мужчина должен был посетить больницу, где кольцо сняли с пальца, а затем вернуться в отель, чтобы вылететь уже на следующий день. Иронично, что во время презентации кольца Samsung обещала «улучшить ваше самочувствие».

Пользователь поступил правильно, когда решил обратиться к специалистам. Кольцо сняли не разрезая, ведь физическое воздействие или повреждения могли бы повредить батарею. Аккумуляторы, как известно, прекрасно горят и даже взрываются — особенно те, что уже повреждены изнутри. Властелин кольца мог получить дополнительные травмы, которых, к счастью, удалось избежать. Даниэль шутит, что даже рад был некоторой паузе в 47-часовом путешествии из-за инцидента. «Больше никогда не буду носить умное кольцо […] Все, что имеет аккумулятор, должно быть легкосъемным», — подытожил он.

На предоставленных фото видно, что кольцо на пальце вызвало некоторое покраснение и небольшой отек. Уже после освобождения от «оков» владелец показал вид устройства. Видно, что аккумулятор раздулся не равномерно, как это бывает в телефонах, а на отдельных участках. Возможно, так произошло из-за круглой формы и свойств материалов.

Пострадавший не смог назвать вероятную причину неисправности, но под подозрением оказалась гавайская жара, соленая вода, в конце концов, и бракованный аккумулятор. Он также поделился технологией, благодаря которой удалось снять кольцо: лед, чтобы уменьшить отек и специальная мазь. Предыдущие самостоятельные попытки с помощью мыла или крема для рук не приводили к успеху.

Samsung уже связалась с владельцем кольца, выразила сожаление по поводу проблемы и предложила пообщаться в частном порядке. В комментарии по поводу инцидента для сайта 9to5google компания ответила следующее:

«Безопасность наших клиентов является главным приоритетом, мы поддерживаем прямую связь с этим пользователем, чтобы узнать больше о его беспокойстве. Хотя такие случаи случаются крайне редко, существует несколько способов попытаться удалить застрявшее кольцо, в частности с помощью мыла и воды или погружением руки в холодную воду. Если эти методы не сработают, дополнительную информацию можно найти на нашей странице поддержки».

Samsung Galaxy Ring было куплено в начале 2025 года. Это не первый подобный случай: на Reddit уже есть сообщения о подобном, в частности, датированные маем. Помимо вздутия, пользователи наблюдают ощутимое снижение времени автономной работы.

