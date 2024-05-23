Paintpad — программа для рисования в… Microsoft Notepad

Разработчик SamNChiet сделал возможным рисовать в Microsoft Notepad с помощью текстовых символов. Он назвал свой проект Paintpad и шутит, что «сделал MS Paint в Блокноте».

Paintpad позволяет перемещать курсор, чтобы рисовать в Microsoft Notepad. Вместо того, чтобы рисовать кистью или цифровым пером, перетаскивание курсора создает изображение, добавляя текст в Блокнот. В частности, в приложении появляется символ «#».

i made MS Paint in Notepad pic.twitter.com/jUiZv9HYMy — Samperson (@SamNChiet) May 23, 2024

Несмотря на то, что Paintpad не так богат функциями, как Paint, у него есть несколько хитростей. Программа поддерживает увеличение или уменьшение размера ввода, а также изменение цветов. Также можно очистить нарисованное на холсте с помощью инструмента Evaporate. И еще можно скрыть пользовательский интерфейс Paintpad.

Paintpad был создан в рамках совместной работы SamNChiet во время прямой трансляции. Это сотрудничество привело к добавлению термина Evaporate и других опций. Похоже, что на данный момент загрузить Paintpad невозможно.

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Напомним, ранее SamNChiet использовал Microsoft Notepad для запуска игры Doom.

Источник: windowscentral