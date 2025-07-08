Новости Крипто 08.07.2025 в 19:02 comment views icon

Палестинцев «переселят» из Газы с помощью токенизации

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Палестинцев «переселят» из Газы с помощью токенизации

Boston Consulting Group (BCG) при участии двух сотрудников Института Тони Блэра — организации, основанной бывшим премьер-министром Великобритании — разработала финансовую модель для проекта под названием «Аврора», направленного на перемещение более полумиллиона палестинцев из Газы. Им будут предлагать так называемые пакеты перемещения, финансируемые иностранными организациями. Ожидается, что 25% палестинцев покинут регион. BCG подсчитала, что перемещение палестинцев за пределы Газы будет дешевле, чем предоставление им поддержки во время реконструкции территории.

План также предусматривает продажу земли в Газе через блокчейн-токены палестинцами, которые покинут свои земли. Проект токенизации также имеет целью привлечь частных инвесторов к восстановлению пострадавших территорий.

План также предлагает строительство курортов мирового класса под названием Gaza Trump Riviera & Islands, а также промышленную зону под названием The Elon Musk ‘Smart Manufacturing’ Zone.

Суть в том, что жители Газы могли бы добавить свою частную землю в трастовый фонд в обмен на токен, который дал бы им право на жилую единицу. Затем акции, представляющие право собственности в этом трасте, токенизируются и выпускаются на блокчейне. В дальнейшем этими токенами, представляющими право собственности на землю, можно было бы торговать на международных биржах.

Палестинские власти обвинили американскую консалтинговую фирму и поддерживаемую Израилем группу по оказанию помощи в сговоре с целью насильственного перемещения палестинцев из заблокированного сектора Газа под видом гуманитарной помощи.

Источник: Financial Times

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