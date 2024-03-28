Новости Технологии 28.03.2024 в 09:03 comment views icon

Израиль развернул массовую программу распознавания лиц в секторе Газа, — The New York Times

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Израиль развернул массовую программу распознавания лиц в секторе Газа, — The New York Times

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Изображения сопоставляют с базой данных палестинцев, которые якобы имеют связи с ХАМАС.

Как сообщает The New York Times, в последнее время израильская военная разведка внедрила в Газе экспериментальную программу распознавания лиц, созданную тель-авивской компанией Corsight, для идентификации людей, связанных с ХАМАС.

После атак 7 октября офицеры израильской армии идентифицировали потенциальные цели, просмотрев записи с камер безопасности и видео, которые ХАМАС загрузил в социальные сети. Также для распознавания людей привлекли некоторых палестинских заключенных.

Corsight использовала полученные фото для создания инструмента распознавания лиц и хвасталась, что ее технология может точно идентифицировать человека, даже если видно менее 50% лица. Чтобы расширить базу данных, израильские военные установили контрольно-пропускные пункты, оснащенные камерами распознавания лиц, вдоль основных дорог, по которым палестинцы бежали на юг.

В то же время военные говорят, что инструмент не всегда был точным в случаях, когда кадры были зернистыми или лицо людей было закрыто, он ошибочно идентифицировал их как связанных с ХАМАС. Подобным образом система обозначила палестинского поэта Мосаба Абу Тоху, который в середине ноября пытался выехать из Газы в Египет через один из израильских КПП. Сообщается, что мужчину удерживали в изоляторе, допрашивали и избивали в течение двух дней — прежде чем без объяснений отпустить.

Технологию Corsight дополнили бесплатной Google Photos, куда загрузили базы данных и воспользовались функцией поиска по фото для дальнейшей идентификации людей. Один из офицеров сказал Times, что инструмент Google работал лучше и выявлял человека, даже если видно лишь небольшую часть лица.

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В октябре, как сообщал Forbes, некоторые больницы в Израиле начали использовать технологию Corsight для идентификации пациентов с «повреждениями», сопоставляя со снимками, которые прислали родственники.

В 2020 году Corsight заявила, что ее технология может идентифицировать лица в масках, а через два года после этого сообщила, что разрабатывает инструмент, который может «создать модель лица человека на основе его ДНК». В прошлом году Corsight сотрудничала со столичной полицией в Боготе, Колумбия, чтобы искать подозреваемых в убийствах и кражах в общественном транспорте.

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