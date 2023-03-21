Парламент поддержал закон о бесплатном хранении генетического материала защитников и защитниц Украины на случай потери репродуктивной способности

Парламент принял за основу законопроект депутата Оксаны Дмитриевой №8011 от 08.09.2022 по созданию государственных гарантий сохранения возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины, в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции. Согласно ему, украинские военнослужащие смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Идея законопроекта возникла в начале лета 2022 года во время визита группы депутатов в Великобританию, где существует подобная практика. Позже Оксана Дмитриева побывала в США – там все военные оставляют на хранение свои репродуктивные клетки.

Согласно закону, человек, решивший хранить свои клетки, отмечает, кому и на какой срок оставлен генетический материал (срок может быть ограниченным или нет). По желанию, возможно закрепить право распоряжаться клетками исключительно за собой или передать в случае истечения срока или других обстоятельств собственные клетки в общий фонд. Все действия с репродуктивным материалом будут производиться исключительно с согласия пациента.

Предоставляемые клетки проходят тщательный качественный отбор. По словам Оксаны Дмитриевой, это может быть, например, 10 из 20 представленных образцов. Пациента расспросят о наследственных болезнях, материал будет тщательно исследован учеными.

Для женщин в случае утраты возможности рожать предусмотрена возможность суррогатного материнства, но только в пределах Украины.

Клетки будут сохраняться на средства государства. Хранение мужского материала будет стоить около 500-600 грн. в месяц. Основные расходы – на препараты для извлечения яйцеклеток у женщин, 30-40 тыс. грн на одну пациентку. Сохранение яйцеклеток – относительно новая процедура, ее проводят не более 15 лет.

Источники: Ярослав Железняк, ZN.UA