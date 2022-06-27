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PayPal продлил для украинцев срок переводов без комиссии — до 30 сентября

PayPal продлил для украинцев срок переводов без комиссии — до 30 сентября

PayPal решил продлить для украинцев льготные условия на осуществление денежных переводов — бескомиссионный период будет действовать, по меньшей мере, до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры и глава министерства Михаил Федоров.

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17 марта платежная система PayPal, которая одной из первых среди международных компаний ушла с российского рынка после начала полномасштабной войны рф против Украины, почти полноценно заработала  для пользователей из Украины . Одновременно платежная система временно отменила комиссии для украинцев — последний день льготного периода был определен 30 июня. Теперь PayPal решила продлить действие льготных условий пользования сервисом еще на три месяца — до 30 сентября включительно.

Также в Минцифре сообщили интересную статистику за 3 месяца работы сервиса:

  • Украинцы создали более 200 тысяч новых аккаунтов.
  • Общая сумма денег, которую перевели и получили украинцы за это время, составляет 200 миллионов долларов.
  • При содействии компании на счета благотворительных организаций, помогающих украинцам по всему миру, поступило пол миллиарда долларов.

В Минцифре поблагодарили PayPal за поддержку Украины и призвали компанию как можно скорее устранить последнее ограничение и открыть все возможности для бизнес-аккаунтов. Это нужно, чтобы украинский бизнес мог развиваться более активно, а отечественные интернет-магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal.


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