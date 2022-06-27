PayPal продлил для украинцев срок переводов без комиссии — до 30 сентября

PayPal решил продлить для украинцев льготные условия на осуществление денежных переводов — бескомиссионный период будет действовать, по меньшей мере, до 30 сентября 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры и глава министерства Михаил Федоров.

17 марта платежная система PayPal, которая одной из первых среди международных компаний ушла с российского рынка после начала полномасштабной войны рф против Украины, почти полноценно заработала для пользователей из Украины . Одновременно платежная система временно отменила комиссии для украинцев — последний день льготного периода был определен 30 июня. Теперь PayPal решила продлить действие льготных условий пользования сервисом еще на три месяца — до 30 сентября включительно.

Также в Минцифре сообщили интересную статистику за 3 месяца работы сервиса:

Украинцы создали более 200 тысяч новых аккаунтов.

Общая сумма денег, которую перевели и получили украинцы за это время, составляет 200 миллионов долларов.

При содействии компании на счета благотворительных организаций, помогающих украинцам по всему миру, поступило пол миллиарда долларов.

В Минцифре поблагодарили PayPal за поддержку Украины и призвали компанию как можно скорее устранить последнее ограничение и открыть все возможности для бизнес-аккаунтов. Это нужно, чтобы украинский бизнес мог развиваться более активно, а отечественные интернет-магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal.