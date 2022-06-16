Мінцифри: PayPal продовжить працювати в Україні і після 30 червня, але поверне комісії

Як ви пам’ятаєте, 17 березня міжнародна платіжна система PayPal повідомила про повноцінний запуск в Україні. Однак насправді виявилося, що платформа працює в нашій країні з деякими обмеженнями, а потім взагалі з’явилися чутки, що банківська ліцензія діє в нашій країні до 30 червня, після чого PayPal припинить приймати кошти в нашій країні.

В інтерв’ю “ЕП” міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував цю інформацію. Він заявив, що в PayPal і не підтвердили цю інформацію, а чутки стосуються лише комісії під час транзакції та зняття грошей з акаунта на банківську картку. Наразі цієї комісії немає, але після 30 червня вона з’явиться – це звичайна практика для сервісу.

“У Давосі ми зустрілися з Деном Шульманом, CEO PayPal. Ми з ним спілкувалися і я в нього просив, аби для юридичних осіб також з’явилася можливість використовувати PayPal. Щоб наші інтернет-магазини, наші виробники могли продавати всьому світу, приймаючи гроші на PayPal. Тому плани розвитку продуктів PayPal в Україні є. Це спільні плани, а не тільки наше бажання. Упевнений, що це відбудеться, і PayPal продовжить працювати”, – зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що 17 березня компанія PayPal повідомила, що запускає свій сервіс Р2Р-перекладів в Україні. Таке рішення було ухвалено через війну війни в Україні. Довгий час PayPal дозволяла лише вихідні транзакції з України. Тепер сервіс надаватиметься українцям у повному обсязі. Проте вже у квітні деякі українські банки блокували спроби поповнити свої рахунки чи перекази у цих системах, посилаючись на обмеження НБУ.

Джерело: AIN