Пейджеры массового поражения: в Ливане взорвались тысячи устройств связи членов «Хезболлы»

Сегодня, 17 сентября, активистов «Хезболлы» по всему Ливану постигла загадочная массовая серия взрывов средств связи. По данным на вечер, 9 человек погибли, 2750 пострадали.

По словам источников, взрывные пейджеры принадлежали к новой партии, которую организация получила в последние дни. Сообщается, что некоторые оперативники заметили нагрев устройств и выбросили их, прежде чем они сдетонировали. Точная причина взрывов остается неясной, поскольку они распространились на несколько районов Ливана, где «Хезболла» имеет значительное присутствие. Израиль отказался комментировать инцидент. Сеть переполнена видео взрывов, которые носят жестокий характер.

Силы внутренней безопасности Ливана подтвердили, что устройства беспроводной связи взорвались в разных частях страны, с особой концентрацией в южных пригородах Бейрута, оплоте «Хезболлы». Спецслужба призвала жителей держать дороги свободными для машин скорой помощи, которые транспортируют пострадавших в медицинские учреждения. Сообщается о серьезных травмах и смертельных случаях.

Медицинский персонал также начал выбрасывать свои пейджеры, опасаясь второй волны взрывов, а власти продолжают расследовать причины взрывов. Анонимный официальный представитель Хезболлы сообщил, что взрыв пейджеров является «самым большим нарушением безопасности», от которого группа пострадала с начала войны между Израилем и «ХАМАС».

По данным СМИ, в последние месяцы бойцам «Хезболлы» запретили пользоваться мобильными телефонами, чтобы избежать слежки со стороны израильских спецслужб. Поэтому они начали массово использовать пейджеры и другие устаревшие средства связи.

Онлайн-курс "PR. Basis" від Skvot. Дізнайся нюанси різних сфер і обрери свою. У результаті навчання — матимеш стратегію бренду у портфоліо для старту кар'єри. Інсайтами та досвідом ділиться експертка, яка 9+ років у піарі. . Детальніше про курс

Источники: Yeshiva World News, Al Jazeera, Reuters