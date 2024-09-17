Сеть Starlink как радар: китайцы используют сигнал спутников SpaceX для поиска стелс-самолетов и дронов

Китайские исследователи научились использовать излучение сети спутников Starlink для поиска воздушных целей.

Самолеты-невидимки F-22 и F-35 предназначены для избежания обычных радиолокационных систем, но их можно обнаружить из космоса. Китайские ученые использовали спутниковые сигналы Starlink для обнаружения подобных стелс-целей во время радиолокационного эксперимента в Южнокитайском море.

В эксперименте дрон DJI Phantom 4 Pro использовался для имитации самолета-невидимки. Радиолокационное сечение беспилотника было похоже на настоящий след истребителя-невидимки. Но вместо того, чтобы полагаться на наземные радары, дрон был обнаружен путем анализа электромагнитных сигналов от спутника Starlink, пролетавшего над Филиппинами.

Метод обнаружения основан на прямом рассеивании, когда объект как самолет или дрон пересекает электромагнитные волны спутника и вызывает небольшие возмущения сигнала, которые фиксируются и анализируются для определения его местонахождения. Эта техника не требует, чтобы радар излучал сигналы, что затрудняет противнику обнаружение или глушение. Эксперимент выявил мелкие детали дрона, в частности движение винтов, несмотря на такие трудности, как маленькая антенна и низкая высота.

Исследователи использовали нераскрытый ими алгоритм и неназванный высокопроизводительный процессор для обработки захваченных сигналов. Хотя метод все еще в разработке и пока не готов для военного использования, технология демонстрирует потенциал для обнаружения воздушных целей.

Имея более 6000 спутников на орбите, спутниковая сеть Starlink является огромным источником излучения высокочастотного сигнала для обеспечения широкого покрытия. Хотя эти сигналы зашифрованы и недоступны для клиентов в Китае, исследовательской группе удалось построить приемник с использованием коммерчески доступных компонентов для захвата и обработки нужных для эксперимента данных.

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Летательные аппараты-невидимки избегают обнаружения радарами использованием специальных материалов и формы для уменьшения отражения электромагнитных волн. Дроны обычно слишком малы, чтобы обычный радар мог их обнаружить. Однако китайский эксперимент показал, что использование посторонних спутниковых сигналов помогает обойти эти меры, позволяя обнаруживать такие самолеты независимо от их конструкции. Этот эксперимент является частью усилий Китая по усилению возможностей борьбы с воздушными угрозами.

Источники: South China Morning Post, Tom’s Hardware

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