Новости Украина 14.04.2023 в 13:57

Переадресация посылок «Нова пошта» в пределах города стала бесплатной

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

«Нова пошта» отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города теперь клиенты могут делать это совершенно бесплатно. В то же время переадресация между разными населенными пунктами остается платной.

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Заказать услугу переадресации отправки может как отправитель, так и получатель — для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет. Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах одного города:

  • из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
  • с адреса в адрес;
  • из отделения/почтомата по адресу, но в этом случае нужно будет оплатить доставку
    курьером (35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг).

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе «Трекинг» или в отделении.

Чтобы воспользоваться переадресацией в мобильном приложении, нужно выполнить следующие действия:

  • зайти в раздел «Мои посылки» и выбрать отправку, которую нужно
    переадресовать;
  • в строке «Управление посылкой» выбрать услугу «Переадресация»;
  • внести данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес,
    а также данные получателя;
  • нажать кнопку «Оформить заявку», далее появится новый экспресс-
    накладной номер, по которому можно будет отслеживать посылку.

В последнее время «Нова пошта» активно внедряет новые сервисы и предлагает клиентам дополнительные преимущества — только за последний месяц компания перезапустила «Сейф-сервис» для противодействия мошенническим схемам с оплатой вперед и запустила бесплатный возврат не подошедших документов и товаров до 30 кг.

«Нова пошта» запускає безплатне повернення документів та товарів до 30 кг, які не підійшли (так, є певні умови )


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