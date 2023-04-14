Переадресация посылок «Нова пошта» в пределах города стала бесплатной

«Нова пошта» отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города — теперь клиенты могут делать это совершенно бесплатно. В то же время переадресация между разными населенными пунктами остается платной.

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Заказать услугу переадресации отправки может как отправитель, так и получатель — для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет. Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах одного города:

из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;

с адреса в адрес;

из отделения/почтомата по адресу, но в этом случае нужно будет оплатить доставку

курьером (35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг).

Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе «Трекинг» или в отделении.

Чтобы воспользоваться переадресацией в мобильном приложении, нужно выполнить следующие действия:

зайти в раздел «Мои посылки» и выбрать отправку, которую нужно

переадресовать;

в строке «Управление посылкой» выбрать услугу «Переадресация»;

внести данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес,

а также данные получателя;

нажать кнопку «Оформить заявку», далее появится новый экспресс-

накладной номер, по которому можно будет отслеживать посылку.

В последнее время «Нова пошта» активно внедряет новые сервисы и предлагает клиентам дополнительные преимущества — только за последний месяц компания перезапустила «Сейф-сервис» для противодействия мошенническим схемам с оплатой вперед и запустила бесплатный возврат не подошедших документов и товаров до 30 кг.