Переадресация посылок «Нова пошта» в пределах города стала бесплатной

«Нова пошта» отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города — теперь клиенты могут делать это совершенно бесплатно. В то же время переадресация между разными населенными пунктами остается платной.
Заказать услугу переадресации отправки может как отправитель, так и получатель — для документов, посылок, грузов, а также шин и паллет. Без дополнительной оплаты можно переадресовать в пределах одного города:
- из отделения/почтомата/адреса в отделение/почтомат;
- с адреса в адрес;
- из отделения/почтомата по адресу, но в этом случае нужно будет оплатить доставку
курьером (35 грн за посылку и документы или 100 грн за грузы до 100 кг).
Заказать услугу переадресации можно в мобильном приложении, бизнес-кабинете, на сайте в разделе «Трекинг» или в отделении.
Чтобы воспользоваться переадресацией в мобильном приложении, нужно выполнить следующие действия:
- зайти в раздел «Мои посылки» и выбрать отправку, которую нужно
переадресовать;
- в строке «Управление посылкой» выбрать услугу «Переадресация»;
- внести данные для переадресации: город, номер отделения, почтомата или адрес,
а также данные получателя;
- нажать кнопку «Оформить заявку», далее появится новый экспресс-
накладной номер, по которому можно будет отслеживать посылку.
В последнее время «Нова пошта» активно внедряет новые сервисы и предлагает клиентам дополнительные преимущества — только за последний месяц компания перезапустила «Сейф-сервис» для противодействия мошенническим схемам с оплатой вперед и запустила бесплатный возврат не подошедших документов и товаров до 30 кг.
«Нова пошта» запускає безплатне повернення документів та товарів до 30 кг, які не підійшли (так, є певні умови )