Разработчик Borderlands анонсировал новую игру и второй фильм

Прошло пять лет после последней основной игры Borderlands, и возникает вопрос, когда же следующая? Рэнди Питчфорд, председатель студии Gearboxговорит, что не придется долго ждать.

«Мне не удалось скрыть тот факт, что мы работаем над многими вещами, и что мы работаем над большими вещами. Я уверен, что наши поклонники будут очень, очень довольны следующим проектом игры, когда мы будем готовы объявить о нем. Я вам скажу, что мы не заставим людей долго ждать, прежде чем мы объявим об этом».

Питчфорд намекает, что объявление о следующем фильм «Пограничные земли может появиться «до конца года, возможно, раньше». Об игре же он говорит:

«У меня самая большая и лучшая команда, которая когда-либо работала над тем, что, как мы знаем, именно то, чего хотят от нас наши поклонники, поэтому я очень, очень взволнован. Я не могу дождаться, чтобы поговорить об этом!»

Последней основной частью серии была Borderlands 3 в 2019 году, но в 2022 году вышли New Tales from the Borderlands и ролевая игра Tiny Tina’s Wonderlands. Последняя игра оказалась хитом, и Питчфорд намекает, что мы, вероятно, увидим больше от субвселенной, вдохновленной D&D.

«В первой игре Wonderlands мы достигли большего результата, чем в первой игре Borderlands, поэтому мы можем развивать это. Я люблю фэнтези. Именно поэтому мы создали оригинальное DLC Dragon Keep для Borderlands 2, потому что я так люблю фэнтези. Многие из нас в Gearbox любят фэнтези, и это дает нам возможность заниматься этим в контексте Borderlands, я думаю, нашим поклонникам следует ожидать большего».

Источник: GamesRadar

