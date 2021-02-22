Первый электрокроссовер компании Karma будет представлен в 2022 году, его назовут Karma GX-1 (патентные изображения)

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Компания Karma Automotive, ранее известная как Fisker Automotive, продолжает развивать линейку своих электромобилей и после седана Revero намерена представить свой первый кроссовер. Официальные лица компании уже подтвердили название (Karma GX-1) и сроки анонса (2022 год) новинки, однако пока не готовы показать дизайн кроссовера. К счастью, в сеть попали патентные изображения новинки, которые позволяют предварительно оценить внешность модели.

Так как речь идет о премиальном бренде и талантливом дизайнере, заложившем основы его визуального стиля (речь идет о Хенрике Фискере), вовсе неудивительно, что Karma GX-1 выглядит весьма достойно. В его внешности можно обнаружить детали, напоминающие Maserati Levante, Porsche Cayenne и другие кроссоверы люкс-класса.

О технических характеристиках Karma GX-1 данных пока нет, однако можно предположить, что на рынок выйдет как минимум две версии — полностью электрическая и гибридная, с более высоким запасом хода (специально для рынков с более продолжительным среднедневным пробегом).

Напомним, что ранее в Karma Automotive обещали представить не только электрокроссовер, но и электропикап, однако о второй модели известий пока нет.

Источник: InsideEV’s