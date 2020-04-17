Спортивный электромобиль Karma Revero GTE выйдет на рынок в 2021 году в версиях на 320 км (75 кВтч), 480 км (100 кВтч) и 640 км дальности хода

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Автопроизводитель Karma Automotive анонсировал выход полностью электрической версии своего гибридного спорткара Revero, новинка под названием Karma Revero GTE поступит на рынок ровно через год, весной 2021 года. Предзаказы обещают открыть уже в ближайшие месяцы.

Первый «батарейный» электромобиль присоединится к оригинальному Revero (на основе Fisker Karma), а также более свежим версиям GTS, GT, став четвертым членом семейства. В момент выхода производитель предложит покупателям две версии Karma Revero GTE с запасом хода 200 миль (320 км) и 300 миль (480 км), а в конце 2021 года появится еще одна «гипердальнобойная» версия с ориентировочным запасом хода 400 миль (640 км).

Первая версия получит NMC-батарею емкостью 75 кВтч, вторая — емкостью 100 кВтч, а вот о третьей версии данных пока нет, их обещают огласить позже. Электромобиль будет поддерживать скоростную зарядку мощностью 150 кВт, в этом режиме заряд до 80% емкости будет занимать менее получаса. В свою очередь домашняя зарядка мощностью 11 кВт будет способна полностью зарядить батарею за время ночной стоянки.

Электромобиль будет построен на модульной платформе Karma E-Flex Platform, о которой мы уже рассказывали — на ней также построили электрический фургон L4 E-Flex Van с системой автономного управления четвертого уровня. Создатели обещают электронное управление вектором тяги и ускорение на уровне 3,9 секунды до 100 км/ч, что достаточно неплохо для крупного четырехдверного седана с тяжелой батареей.

Сборка электромобиля Karma Revero GTE будет осуществляться преимущественно в ручном режиме на американской фабрике компании Karma Innovation and Customization Center (KICC) в Морено-Валли (Калифорния), разработка новинки проходила в штаб-квартире компании в Ирвайне (Калифорния).

Напомним, что летом прошлого года Karma Automotive анонсировала стильный электрический кабриолет Karma SC1 Vision Concept с огромными дверьми-ножницами.

Источник: Karma, InsideEV’s