Первый электрический хэтчбек Kia EV4 стартовал в Европе — рекордный запас хода и цена от $47,7 тыс

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У энтузиастов вызывают интерес электромобили с большим запасом хода, современным дизайном и технологиями на борту. Именно таким стремился стать новый Kia EV4 — первый электрический хэтчбек бренда.

После успешного старта седана EV4 весной, который стал бестселлером уже на второй месяц продаж, Kia решила вывести на рынок его хэтчбек-версию. Причем эта новинка — это электромобиль с самой большой автономностью в линейке Kia, он способен проехать до 625 км по циклу WLTP. Это рекордный показатель для бренда.

Хэтчбек построен на той же платформе E-GMP, что и другие электрокары Kia, но адаптирован специально для европейского рынка. Базовая версия EV4 Air предлагается с двумя вариантами аккумуляторов: емкостью 58,2 кВт-ч (до 439 км пробега) или 81,4 кВт-ч (625 км). Спортивные комплектации GT-Line и GT-Line S доступны только с большой батареей, которая обеспечивает до 583 км на одном заряде. Электромобиль поддерживает быструю зарядку с помощью DC-зарядки мощностью 350 кВт. При этом стандартная батарея набирает до 80% за 29 минут, а большая — за 31 минуту.

Все версии EV4 оснащены одним электромотором на передней оси мощностью 201 л.с. (150 кВт) с 283 Нм крутящего момента. Ускорение с 0 до 100 км/ч занимает 7,5 секунды. Серия GT-Line отличается не динамикой, а дизайном: низкопрофильные 19-дюймовые шины, спортивный трехспицевый руль, HUD, поддержка поясницы в сиденье водителя и т.д.

Габариты хэтчбека Kia EV4: длина — 4430 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1485 мм. По размерам авто близко к Kia XCeed. В базовом положении сидений багажник имеет полезный объем 435 литров, этого должно быть достаточно для поездок по городу и путешествий.

Салон нового EV4 перекликается с дизайном других новых моделей Kia — EV3 и EV9. В центре находится мультимедийная система ccNC с двумя 12,3-дюймовыми экранами для водителя и инфо-развлечений, объединенными в панорамный дисплей. Для управления климатом предусмотрен отдельный сенсорный экран диагональю 5,3 дюйма. Авто также получило встроенного ИИ-помощника на базе ChatGPT и новые режимы: Rest Mode и Theatre Mode — для отдыха и развлечений в салоне.

Хэтчбек Kia EV4 будут производить на заводе Kia в Словакии, чтобы обеспечить быструю доставку на европейские рынки. Автомобиль уже поступил в продажу в Великобритании. Стартовая цена — от £34695 (около $47700).

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Модель Kia EV4 Начальная цена Автономность (WLTP) Air Standard Range £34 695 ($47 700) 439 км Air Long Range £37 695 ($51 700) 625 км GT-Line £39 395 ($54 000) 583 км GT-Line S £43 895 ($60 200) 583 км

Также Kia анонсировала новую модификацию — EV4 Fastback, но подробности о ней компания обещает сообщить позже.

Источник: electrek

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