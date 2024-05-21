Новости Игры 21.05.2024 в 21:04 comment views icon

Первый геймплейный трейлер SAND — украинской игры про «галичан в космосе» в стиле дизельпанк

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Андрій Русанов

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На презентации издателя tinyBuild разработчики Hologryph (Львов) и TowerHaus (Киев) показали первый игровой трейлер SAND — необычного шутера в открытом мире. На видео впервые можно увидеть огромные Трамплеры — шагающие машины для передвижения игроков, бои, командное взаимодействие и ловушки, которые ждут в этом мире. И еще: «Весь мир услышит этот трейлер именно на украинском».

События SAND происходят в альтернативной истории начала 20 века. Люди уже путешествуют к звездам, Австро-Венгерская Империя возглавляет эту экспансию. Некогда жемчужина в короне Кайзера, планета София переживает экологическую катастрофу. Ее опасными пустынями путешествуют только самые дерзкие охотники за сокровищами. Одиночно или сплоченно, они соревнуются между собой в поисках сокровищ.

«Отправляйтесь на поиски сокровищ, столкнитесь с врагами в масштабных битвах, а главное — спаситесь с найденным. SAND сочетает динамичные PvPvE-бои с простым для освоения, но богатым на события геймплеем, что подарит вам как напряженные бои, так и спокойные минуты, чтобы насладиться окружением», — рассказывает пресс-релиз.

Разработчики подчеркивают ключевые черты игры:

  • Путешествия на Трамплерах — огромные платформы, шагающие по пустыням Софии, являются домом, транспортом и оружием игрока. Можно совершенствовать двигатели, броню и пушки и подстроить машину для себя.
  • Насыщенные PvPvE-схватки — игрок не сам по себе в пустыне, на Софии есть другие искатели сокровищ и монстры. В схватки можно вступать самому или с помощью мощного вооружения Трамплера. Механики стрельбы и боя легкие, а вот победа будет не такой простой.
  • Охота на сокровища — ценные вещи в опустошенных городах планеты ждут новых владельцев, но другие тоже претендуют на них.
  • Динамичный, непредсказуемый геймплей — В SAND нет двух одинаковых боев. Оружие, провизия, выбранная тактика и случайные события делают их уникальными.
  • Огромный открытый мир — игроков ждут безграничные пески некогда богатой планеты, которая стала пустыней из-за экологической катастрофы. Мир динамично меняется и частично процедурно генерируется, всегда можно наткнуться на что-то новое.
  • Сделано в Украине — SAND создан украинской командой из Львова. Художественный стиль и сюжет игры чтят украинский народ его культуру. В создании вселенной SAND разработчики вдохновлялись историей украинцев времен Австро-Венгрии.

Первый геймплейный трейлер SAND — украинской игры про «галичан в космосе» в стиле дизельпанк

У Steam можно добавить SAND в список желаний и принять участие в будущем тестировании. Больше узнать об игре можно на официальном сайте или в X Twitter.

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В игре SAND от украинской студии Hologryph Австро-Венгрия колонизирует планеты, а галичане на них выживают


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