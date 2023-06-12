В игре SAND от украинской студии Hologryph Австро-Венгрия колонизирует планеты, а галичане на них выживают

Описание «антиутопический сюрвайвал в открытом мире, действие которого разворачивается в альтернативном будущем, где Австро-Венгерская империя открыла межпланетные путешествия накануне Первой мировой войны» может считаться одним из самых странных в истории видеоигр. Студия Hologryph анонсировала игру Sand – многопользовательскую «виживалку» в открытом мире песчаной планеты София с австро-венгерскими украинцами времен империи.

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Sand находится на ранней стадии разработки, но демонстрирует потрясающий сеттинг в трейлере и на иллюстрациях. Геймдиректор Сергей Чернышов говорит, что авторов вдохновляли путешествия с друзьями по океанам в Sea of ​​Thieves и ощущения опасности, риска, постепенного прогресса и вариативности Rust.

«У нас есть несколько разных идей, но сейчас нам нравится то, что игроки могут построить свой трамплер на орбите, оснастить его провизией, оружием, боеприпасами и топливом, а затем спуститься на поверхность. В отличие от обычных игр с добычей лута и 30-минутными сеансами, вы будете подключаться к серверу на гораздо более длительный период».

Герои игры – мусорщики, разыскивающие ценные находки. На поверхности планеты они будут встречаться как с PvE опасностями, так и с другими игроками, посягающими на добычу. Трамплер – передвижная шагающая механическая конструкция, база игроков, средство исследования мира и хранилище добычи. Игроки разыскивают и объединяют свои ресурсы, чтобы создать лучшую базу.

Процедурно сгенерированные пустыни Софии формируют привлекательную эстетику наряду с уникальными сооружениями по мотивам архитектуры Австро-Венгерской империи, которую сегодня можно увидеть на западе Украины и востоке Польши.

«Забавно, — говорит Чернышов, — мы пытались выбрать лучший сеттинг. Было бы легко выбрать что-то вроде американского Дикого Запада, верно? Нам не обязательно ехать, скажем, в Лондон, чтобы увидеть лондонскую архитектуру – мы можем просто посмотреть в окно и найти вдохновение в Украине. Мы любим эту эстетику, здорово реализовывать его в игровом мире». Курс Excel для бізнесу Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз Без сліз? Хочу!

«У этого региона богатая история, которую не охватила ни одна игра, — говорит руководитель студии Hologryph Максим Храпай. — Мы хотели взглянуть на нашу промышленную историю до советской оккупации, на важную часть нашего прошлого. Мы пытаемся создать вещи, которые не похожи на научную фантастику. Мы проектируем все, глядя на старые австро-венгерские механизмы и артефакты, применяем их эстетику к колонизации космоса».

«Разрабатывать игру во время войны сложно», — говорит Чернышов. «Нам пришлось эвакуировать весь наш персонал с востока Украины, мы должны уйти в убежище, когда звучит тревога. Плюс постоянная угроза ядерного оружия. Мы как-то ко всему этому приспособились. Война каким-то образом стала нашей рутиной. Наши друзья, члены наших семей сейчас на войне», — говорит Храпай.

Чернышов продолжает: «Да, это особенно тяжело. Когда твой друг умирает, это трагедия. И все же все, что мы можем сделать, это создать видеоигру. Поэтому мы пытаемся сделать лучшую видеоигру, какую только можем, и использовать ее, чтобы рассказать историю о людях этого региона. Персонажи нашей игры в основном из Галичины, мы хотим показать, как жили эти люди. В нашей игре также есть некоторые комментарии о войне».

У Sand есть страница в Steam, где можно следить за обновлениями информации об игре и добавить ее в список желаний. О дате выхода говорить пока рано. Sand выйдет на PC с английской и украинской локализацией.

Источник: PC Gamer