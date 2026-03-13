Проклятие вечной пятницы: В Steam появилось демо украинского приключения That Friday Again

София Шадрина

Прокляття вічної п'ятниці: У Steam з'явилося демо української пригоди That Friday Again / Steam

На платформе Steam появилась демоверсия приключенческой игры That Friday Again от украинской инди-команды  «Слобідський Вітер». Проект сочетает текстовое приключение, визуальную новеллу и элементы головоломок, а его сюжет строится вокруг проклятия, заставляющего героя переживать один и тот же день снова и снова. Разработчики делают ставку на черный юмор, абсурдные ситуации и нелинейные решения игрока.


«События происходят в средневековой Европе. Игра абсолютно исторически неточная. Но вам будет весело играть — и именно это главное», — отмечают разработчики на странице That Friday Again в Steam.

Главный герой — бывший король, который поссорился с языческими богами и потерял все. В качестве наказания он получает проклятие: ему приходится проживать одну и ту же пятницу бесконечно, пытаясь найти способ разорвать цикл.

Весело, абсурдно и нелинейно

Игровой процесс строится вокруг выбора действий. В разных ситуациях игрок может лгать, помогать другим, отравлять персонажей или даже приносить жителей города в жертву богам. Именно от этих решений зависит развитие истории и финал.

Авторы обещают много разных концовок, а для снятия проклятия придется выполнять задания персонажей. Это могут быть как простые поручения — например, заработать деньги или помочь горожанам, — так и значительно более радикальные действия.


Среди «традиционных средневековых занятий», которые предлагает игра — утренний рынок, отравление принца, жертвоприношения горожан «во славу богов» и другие события, меняющиеся в зависимости от выбора игрока

На данный момент страница игры уже открыта в Steam где можно скачать бесплатную демоверсию. Полноценный релиз That Friday Again запланирован на позже, но точную дату выхода разработчики пока не объявили.

Игра заявлена как однопользовательское приключение с поддержкой английского и украинского языков интерфейса и субтитров.

Еще один прыжок во временную петлю

Механика временной петли, на которой построена That Friday Again, давно стала удобным инструментом для сюжетных игр. Она позволяет разработчикам строить историю вокруг повторения одного дня, но с разными вариантами развития событий — когда каждое новое решение открывает другой фрагмент сюжета.

Похожий подход использовали и другие известные проекты. Например, в Deathloop от Arkane Studios игрок постепенно раскрывает способ разорвать цикл, экспериментируя с различными действиями в течение одного дня. А в The Forgotten City повторение событий помогает распутать историю города и понять мотивы персонажей.

Такие игры обычно строятся на постепенном накоплении знаний: каждая новая попытка позволяет узнать что-то важное о мире или его обитателях, что в итоге помогает приблизиться к одной из возможных концовок.

Источник: Steam

