Новости Устройства 01.08.2025 comment views icon

Первый тест Lenovo Legion Go 2 с Ryzen Z2 Extreme: обогнала MSI Claw A8

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Первый тест Lenovo Legion Go 2 с Ryzen Z2 Extreme: обогнала MSI Claw A8

В сети появилось новое видео с демонстрацией еще одного прототипа игровой консоли Lenovo Legion Go 2. Что интересно, новинка с OLED-дисплеем не только готова к играм, но и уже сейчас демонстрирует более высокую производительность, чем аналогично оснащенная портативка MSI Claw A8. И это еще даже не финальная версия устройства.

О портативной игровой консоли Lenovo Legion Go 2 впервые заговорили еще на выставке CES 2025 в январе. Прошло уже полгода, а дата выхода коммерческой версии до сих пор неизвестна. Если верить последним утечкам, Lenovo может отложить старт продаж до сентября. Устройство станет более мощной альтернативой более компактному варианту Legion Go S (который сейчас стоит $649,99).

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Пока фанаты ждут, прототипы уже гуляют по рукам. Сначала появились тестовые образцы с чипом AMD Ryzen Z2, а теперь новое видео демонстрирует вариант с процессором Ryzen Z2 Extreme. И именно эта конфигурация приятно удивила: Legion Go 2 с Extreme-чипом показала лучшую производительность, чем MSI Claw A8. Даже несмотря на то, что оба устройства построены на одинаковой платформе.

В игре Shadow of the Tomb Raider при разрешении 1080p Legion Go 2 выдавала в среднем 49 кадров в секунду — в общей сложности 7710 рендеринговых кадров. Судя по видео, использовали DirectX 12 без генерации дополнительных кадров, а настройки графики были на среднем уровне — как и в большинстве тестов на Radeon 890M.

Для сравнения: консоль MSI Claw A8 в тех же условиях выдавала 44 кадра в секунду и сгенерировала 6751 кадр. Это означает, что средний FPS ниже на 10%, а общее количество кадров — меньше на 12,4%.

Вероятно, причина более высокой производительности заключается в том, что у Legion Go 2 лучше система охлаждения и на 8 ГБ больше оперативной памяти. И хотя обе модели имеют одинаковый процессор, Lenovo удалось выжать из него больше — благодаря лучшему тепловому контролю и продуманной конструкции.

Итак, еще до своего официального выхода на рынок Lenovo Legion Go 2 уже выглядит как серьезный претендент на звание лучшей портативной игровой консоли с чипами Ryzen Z2.

Источник: videocardz, notebookcheck, reddit

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