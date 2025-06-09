AMD представила Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2A — зачем ИИ в портативных консолях?

Портативные игровые консоли становятся все более популярными. А для обеспечения таких устройств достаточным запасом производительности необходимы новые комплектующие. После волны слухов и утечек AMD наконец-то подтвердила обновление своей серии чипов Ryzen Z2, которые разрабатывают специально для портативных геймерских консолей. На сцену выходят Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2A — именно эти процессоры будут устанавливаться в новейшие системы ASUS ROG XBOX Ally.

Ryzen AI Z2 Extreme

Ryzen AI Z2 Extreme — это эволюция предыдущего чипа Z2 Extreme, только теперь с включенным модулем NPU. APU на базе Strix Point оснащен нейронным блоком XDNA2 (производительность 50 TOPS), который, подобно серии Ryzen Z1 последнего поколения, ранее был недоступен для игрового использования. Однако, поскольку искусственный интеллект теперь находит свое место в играх, включение этой части окажется полезным.

В остальном характеристики остаются неизменными. Чип имеет 8 ядер с архитектурой Zen5 и 16 ядер GPU с архитектурой RDNA 3.5.

Ryzen Z2A

Второй новичок — Ryzen Z2A. Хотя этот процессор принадлежит к той же серии, на самом деле основан на более старых архитектурах. Он, вероятнее всего, основан на уже знакомом чипе Van Gogh, имеющем 4 ядра Zen2 и 8 графических блоков RDNA2. Не рекордсмен, но идеально подходит для более доступных и автономных геймерских решений. По характеристикам эта модель еще менее мощная, чем ранее анонсированный Ryzen Z2 Go

AMD отмечает, что эта версия будет более энергоэффективной: TDP здесь составляет лишь 6-20 Вт, в отличие от более прожорливых 15-35 Вт у старших моделей. Так что у кого-то наконец-то появится шанс поиграть в Witcher 3 в поезде не только 15 минут, а часок-другой.

AMD пока не поделилась информацией о том, какой производительности можно ожидать от этих новых чипов. Добавление нейронного процессора к Ryzen AI Z2 Extreme может привести к потенциальным улучшениям на основе ИИ, таким как вот оптимизация системы, более быстрая обработка в режиме реального времени или управление питанием. Также может быть полезным для производителей устройств интегрировать программное обеспечение и инструменты, которые позволят им эффективнее настраивать производительность системы.

Первыми носителями новых чипов станут новые модели портативных ПК-консолей: ASUS ROG XBOX X Ally X (с Ryzen AI Z2 Extreme) и обновленная версия XBOX Ally (с Ryzen Z2A).

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Источник: videocardz, tomshardware