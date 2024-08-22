Первый трейлер аниме «Властелин колец: Война Рохиррим» — эпическое возвращение в Средиземье

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Аниме расскажет историю, произошедшую за 183 года до событий, описанных в оригинальной трилогии «Властелин колец».

Warner Bros. Pictures презентовала первый трейлер анимационного фильма «Властелин колец: Война Рохиррим», который возвращает зрителей в эпический мир, созданный Джоном Р. Р. Толкином.

Сюжет фильма сосредотачивается на судьбе дома Хельма Молоторукого, легендарного короля Рохана. Главный герой вынужден защищать свою крепость Хорнбург от внезапного нападения Вульфа, безжалостного властителя дунландцев. Вульф стремится отомстить за смерть своего отца. В центре событий оказывается также дочь Хельма, Хера, которой придется возглавить сопротивление против врага, имеющего целью полное уничтожение ее народа.

Режиссером анимационного фильма выступил Кэндзи Камияма, известный по работе над сериалами «Бегущий по лезвию: Черный лотос» и «Призрак в латах: Синдром одиночки». К озвучиванию главных персонажей привлекли звездных актеров: Брайана Кокса, Гайю Уайз, Люка Паскуалино и Миранду Отто. Последняя вернулась к роли Эовин, которая выступает рассказчицей истории.

Премьера «Властелин колец: Война Рохиррим» в Украине запланирована на 12 декабря 2024 года.

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