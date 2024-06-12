«Властелин колец: Война рохиррим» — первые кадры и детали аниме, которое выйдет 13 декабря

Появились первые изображения и детали будущего аниме «Властелин колец: Война рохиррим» от New Line и Warner Bros Animation. Новые данные опубликовало издание Entertainment Weekly. Также они базируются на интервью с продюсером Филиппой Бойенс, режиссером Кендзи Камиямой и звездой ленты Гайей Уайз.

Камияма рассказал о том, как создавался образ короля Рохана Хельма Молоторукого (которого озвучивает Брайан Кокс).

«Это история о самом могущественном короле в истории Рохана, о том, кто победил своих врагов голыми руками. Почему его род должен был закончиться вместе с ним? Я думаю, что здесь есть урок гордыни, а также потребности в ответственности и осознании своей силы. Мы живем в эпоху, когда во всем мире мы снова сталкиваемся с реальностью войны. Что же такое власть? Какова ответственность тех, кто ею обладает? Это то, о чем им нужно думать вместе с теми, кто этого не делает», — объясняет Камияма.

В «Войне рохиррим» команда опирается на имеющийся материал. Они узнали больше о дочери Хельма и даже назвали ее имя: Гера.

«В первоисточнике истории мы получаем довольно интересно нарисованных мужских персонажей, а затем эту молодую женскую героиню, имя которой никогда не называется — и это было для меня очень интересно. Мы знаем, что у Хельма есть дочь, и мы знаем, что она была в центре конфликта, который произошел. …. Мы могли почувствовать тяжесть быть этой безымянной дочерью, что сразу вызвало наш интерес: кто она? Как она жила?», — объясняет Филиппа Бойенс.

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Гайя Уайз, играющая персонажа, описывает ее как «яростную», «закомплексованную» и «мятежную». На обратной стороне этого есть антагонист фильма, Вульф (Люк Паскуалино). Боенс говорит, что этот персонаж является «одним из моих любимых антагонистов, написанных во всех фильмах, над которыми я работал».

«Он довольно прямо говорит о многих кризисах, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Он действительно захватывающий персонаж. Вы не знаете, что он собирается делать, и некоторые из решений, которые он принимает, просто захватывают дух в хорошем смысле», — говорит Бойенс.

Variety сообщает, что режиссер и сценарист классической трилогии «Властелин колец», Питер Джексон и Фрэн Уолш присоединились к аниме в качестве исполнительных продюсеров. История охватывает события, которые произошли почти за 200 лет до того, как Бильбо Бэггинс отправился в свое долгое путешествие. Премьера «Властелин колец: Война рохиррим» ожидается 13 декабря.

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Источники: IGN, People