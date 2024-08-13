Украинский тизер фильма «Обезьяна» по произведению Стивена Кинга — писатель присоединился к сценарию (обновлено)

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Описать тизер ленты «Обезьяна» Осгуда Перкинса по рассказу Стивена Кинга очень просто. В 44-секундном ролике обезьяна делает угрожающие кукольные движения, а Тео Джеймс, весь в крови, смотрит на это.

ОБНОВЛЕНО 14.08.24: Появился украинский тизер, уточнена дата премьеры.

«Обезьяна» рассказывает о братьях-близнецах Билле и Холле (обоих играет Джеймс), которые находят старую игрушку их отца на чердаке дома своего детства. Когда начинается череда ужасных смертей, братья решают выбросить обезьяну и жить дальше. Но когда таинственные смерти начинаются снова, братья воссоединяются, чтобы найти способ уничтожить обезьяну навсегда, прежде чем она начнет убивать снова.

Кроме главной звезды Тео Джеймса, в фильме играют Элайджа Вуд, Татьяна Маслани, Лаура Меннелл, Кристиан Конвери, Сара Леви, Колин О’Брайен и Рохан Кэмпбелл.

Осгуд Перкинс и лично Стивен Кинг написали сценарий к «Обезьяны». Фред Бергер, Али Джазаери, Брайан Кавано-Джонс, Крис Фергюсон, Дэвид Хэндрон, Джон Фридберг и Питер Луо стали исполнительными продюсерами, а Дэйв Каплан, Джейсон Клот и Майкл Клир — продюсерами. Джеймс Ван также выступит продюсером.

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Премьера «Обезьяны» состоится в кинотеатрах 20 февраля 2025 года.

Источник: Variety

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