Первый в Украине робот-пожарник пополнил ряды ВСУ — работает на расстоянии до 2 км от оператора

Министерство обороны Украины одобрило использование инженерного наземного роботизированного комплекса пожаротушения в Вооруженных силах Украины.

Комплекс представляет собой подвижную гусеничную платформу, оснащенную специальным оборудованием для тушения пожаров. Оператор управляет роботом с безопасного расстояния с помощью пульта, направляя его к эпицентру возгорания. Машина способна подавать воду под давлением или специальную пену для эффективного тушения пламени.

Робот-пожарный демонстрирует широкие возможности дистанционного управления. На открытой местности он может работать на расстоянии до 2 км от оператора, а на пересеченной — до 400 м. Видеокамера, установленная на платформе, передает изображение с места пожара, позволяя оператору оценивать ситуацию в реальном времени.

Интересно, что изначально этот комплекс разрабатывался для гражданских спасательных служб. Однако военные быстро оценили его потенциал для использования в опасных условиях, таких как тушение пожаров вблизи неразорвавшихся боеприпасов или горящей техники с риском детонации боекомплекта.

По требованию военных инженеры усовершенствовали робота. Они усилили ходовую часть, увеличили дальность управления и время автономной работы. Благодаря гусеничному шасси, робот-пожарный легко преодолевает сложный рельеф, переезжает горящие обломки и выдерживает экстремальные температуры.

Одной из уникальных особенностей комплекса является способность создавать «водную стену» с помощью мощного водомета, что значительно повышает эффективность тушения пожаров в сложных условиях.

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Источник: Министерство обороны Украины

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