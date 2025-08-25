Новости Military Tech 25.08.2025 comment views icon

Первый взгляд на "длинный Нептун": дальнобойная ракета стала длиннее и шире

Андрій Русанов

Версия украинской ракеты Р-360 «Нептун» поражает цели на расстоянии 1000 км. Крылатая ракета впервые появилась на официальном изображении.

«Длинный Нептун» прошел испытания в марте 2025 года и уже осуществляет боевые поражения. Первые данные о ее разработке появились еще два года назад, но до сих пор не хватало изображений модифицированной ракеты. Ко Дню Независимости госпортал «Оружие» опубликовал видео, где среди других образцов вооружения можно заметить неизвестную до сих пор ракету.

Эксперты сайта Defense Express утверждают, несмотря на отсутствие явного указания, что «других объяснений, что это может быть за ракета, со складывающимися Х-образными крыльями нет». Характеристики ракеты до сих пор неизвестны, но дальность до 1000 км и использование для поражения целей на земле были задекларированы ранее. Также в сообщении говорится, что поскольку ракета уже давно применяется, поэтому ее вид не станет новой информацией для врага.

Defense Express сравнил вид оригинальной и модифицированной ракеты, чтобы увидеть изменения в последней. Новый «Нептун». Скорее всего, двигатель и хвостовая часть остались неизменными, поэтому могут быть опорой для масштабирования других размеров. Сравнение дает длину остальной части ракеты в 6 м — на 1,5 м больше, чем у оригинала.

Перший погляд на "довгий Нептун": далекобійна ракета стала довшою і ширшою

Увеличение центральной части фюзеляжа достигает около 120 мм (с 380 мм до 500 мм). При этом передний обтекатель, кажется, сохранил толщину. Площадь хвостового оперения и особенно крыльев заметно выросла, для компенсации большего веса. О боевой части трудно что-то сказать, кроме того, что она составляла 150 кг в немодифицированной ракете.

Ранее ITC.ua со ссылкой на Assotiated Press сообщал об изготовлении другой украинской ракеты, «Фламинго». По сравнению с «длинным Нептуном», она имеет втрое большую длину поражения, другую компоновку и, очевидно, большую боевую часть.

