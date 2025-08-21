Новости Military Tech 21.08.2025 comment views icon

Журналисты побывали на производстве ракет "Фламинго", — AP

Съемочная группа The Associated Press побывала на одной из тайных фабрик компании Fire Point, где производят украинские ракеты «Фламинго» (FP-5).

Журналисты описывают просторное помещение, «где гремит рок-музыка», и в котором руководители компании впервые публично представили крылатую ракету, способную преодолевать расстояние 3000 км. Когда репортеры посетили завод, там ждали отправки десятки меньших дронов FP-1. В течение 72 часов их должны были доставить на передовую в незаметных грузовиках.

Команда Fire Point регулярно получает отзывы от военных подразделений. Компания реинвестирует большую часть прибыли в быстрые инновации, чтобы не отставать от прогресса и потребностей войны.

«Бой в воздухе — это наше единственное реальное асимметричное преимущество на поле боя на данный момент. У нас нет столько человеческих ресурсов или денег, сколько у них», — говорит Ирина Терех, руководитель производства.

В этом году Fire Point завершила испытания своей первой крылатой ракеты FP-5. Способная преодолеть 3000 км и попасть в цель в радиусе 14 м, FP-5 является одной из крупнейших подобных ракет в мире. Она доставляет в пункт назначения более 1 т боевой части — 1150 кг Поскольку начальные версии ракеты получились розовыми после заводской ошибки, ее назвали «Фламинго» — и это название прижилось.

По словам руководительницы, Fire Point производит примерно одной «Фламинго» в день. К октябрю компания надеется нарастить производство до семи штук в день. Ирина Терех скептически относится к тому, что Россия согласится на условия настоящего мира «Мы готовимся к большей, гораздо более страшной войне».

Также издание рассказывает о становлении компании, об усилиях Украины по наращиванию производства оружия, существовании скрытых предприятий и упоминает, что Fire Point собственными силами разработала ПО для навигации дронов. Но пока это все технические детали, известные о ракете и темпах ее производства, кроме опубликованных ранее.

