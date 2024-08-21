Первый взгляд на геймплей Batman: Arkham Shadow — игры для VR

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Эксклюзивная VR-игра для Meta Quest 3 Batman: Arkham Shadow получила геймплейный трейлер на Gamescom 2024. Игру создают Camouflaj и Oculus Studios в партнерстве с Warner Bros и DC.

Видео демонстрирует бои, знакомые фанатам игр вселенной Arkham, измененных для работы в виртуальной реальности. Здесь есть удары руками, скольжение, борьба, смертельные стелс-атаки, а также знаменитое видение детектива Бэтмена — все это показано от первого лица для гарнитуры VR.

Batman: Arkham Shadow является приквелом к знаменитой Arkham Asylum 2009 года. События разворачиваются между Arkham Origins 2013 года и Arkham Asylum. Присутствуют такие персонажи, как Поэтому ожидайте увидеть таких персонажей, как Харлин Квинзел, Джим Гордон, Харви Дент, доктор Крейн и др.

Роджер Крейг Смит повторяет здесь роль Бэтмена. Это более молодой Бэтмен, чем тот, который был в основной трилогии Arkham, но более опытный, чем относительный новичок в Arkham Origins. Этот Бэтмен участвует в борьбе с Крысиным Королем, новым опасным преступником, и сторонниками культа. Batman: Arkham Shadow выйдет в октябре этого года.

Онлайн-курс "Сценаристика в геймдеві" від Skvot. Навчіться монетизувати своє хоббі, тобто створювати сюжет, діалоги, катсцени та персонажів для відео ігор. Усе на практиці — в роботах для портфоліо з фідбеком від лектора у реальному часі. Детальніше

Источники: IGN, DSOG

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.