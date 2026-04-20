"Бэтмен: Часть II" наконец-то нашел отца Двуликого

Похоже, «Бэтмен: Часть II» пополнил свой звездный актерский состав еще одним именем. Спойлер: это человек из другой великой франшизы. Чарльз Дэнс уже однажды играл никчемного отца — придется ли ему сделать это снова? Видимо, да.





По данным Deadline, Чарльз Дэнс подписал контракт на участие в фильме DC. Наиболее известный ролью Тайвина Ланнистера в «Игре престолов», Дэнс, по сообщениям, сыграет отца Харви Дента — Кристофера. Ранее в этом году стало известно, что Харви сыграет Себастьян Стэн, а Скарлетт Йоханссон ранее была утверждена на роль его жены Гилды. Найти актера на роль папы Дента оказалось непросто: до Дэнса от роли, по слухам, отказались такие звезды, как Дэниел Крейг и Стеллан Скарсгорд.

«Сыграв Тайвина Ланнистера, Чарльз Дэнс нашел нового патриарха семьи для воплощения», — отметили в издании Deadline, сообщая о сделке.

Возможно, это символично — ведь для «Бэтмена: Часть II» даже просто начать съемки стало настоящей одиссеей. На фоне голливудских забастовок, всеобщего молчания Ривза и сериала о Пингвине распространялись опасения, что продолжение тихо отменили.

Дела зашли настолько далеко, что Джеймс Ганн был вынужден публично просить людей оставить Ривза в покое. Производство должно начаться позже этой весной, поэтому в ближайшие недели мы узнаем больше о фильме из фото со съемочной площадки.





«Джеймс и я обожаем видение Мэтта Ривза относительно «Бэтмена: Часть II». И мы ждем этот фильм так же нетерпеливо, как и вы», — заявил соруководитель DC Studios Питер Сафран на презентации студии.

В комиксах и адаптациях Кристофер Дент изображается как отец-алкоголик с психическими расстройствами, склонный к насилию — именно его жестокость стала первопричиной глубокой психологической травмы Харви и в конце концов подтолкнула его к превращению в Двуликого.

Дэнс имеет впечатляющий опыт в ролях властных и морально неоднозначных персонажей. Кроме «Игры престолов», он сыграл лорда Маунтбеттена в третьем и четвертом сезонах «Короны», за что получил номинацию на премию «Эмми».

«Сценарий — необыкновенный», — признался Роберт Паттинсон в одном из недавних интервью. «Думаю, это будет действительно, действительно особенный фильм — и очень, очень непохожий на предыдущий. Будет интересно наблюдать, как он получится».

Несмотря на то что роль Кристофера Дента стала последней ключевой незакрытой позицией в актерском составе, ее предложили целому ряду звезд — среди кандидатов в разное время фигурировали Роберт Де Ниро, Брэд Питт, Стеллан Скарсгорд, Вигго Мортенсен и Дэниел Крейг — все, по сообщениям, отказались. По словам журналиста Джастина Кролла из Deadline, на самом деле подтвержденным отказом является лишь случай Скарсгорда — остальные имена так и остались на уровне слухов.

Выход Бэтмена: Часть II в кинотеатрах пока запланирован на 1 октября 2027 года. Съемки должны начаться 29 мая в Лондоне.

Источник: Gizmodo