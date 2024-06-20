В новом трейлере сериала «Пингвин» Колин Фаррелл терроризирует Готэм — премьера этой осенью

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Warner Bros. Discovery опубликовала новый трейлер сериала «Пингвин», сосредоточенного на фигуре гангстера Освальда Кобблпота. События блокбастера «Бэтмен» 2022 года, где Колин Фаррелл уже играл злодея, происходит сразу после восьмисерийного сериала, который показывает приход Кобблпота к власти в преступном мире Готэма. Впоследствии этот персонаж станет одним из самых известных злодеев во вселенной «Бэтмена».

В сериале к Фарреллу присоединятся Кристин Милиоти в роли дочери Кармине Фальконе Софии, Майкл Зеген в роли сына Кармине Альберто и Кленси Браун в роли Сальваторе Марони, одного из бывших ведущих гангстеров Готэма, а также Рензи Фелиз, Майкл Келли, Шохре Агдашлоо, Дейрдре О’Коннелл, Кармен Эджого, Франсуа Чау и Дэвид Х. Холмс.

Лорен ЛеФранк является сценаристкой, исполнительным продюсером и шоураннером «Пингвина». Сценарист и режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз стал исполнительным продюсером. Колин Фаррелл, Дилан Кларк, Дэниел Пипски, Билл Карраро и Рави Крон также являются исполнительными продюсерами. Продюсер Крейг Зобел поставил первые три эпизода.

Производство сериала началось в марте 2023 года, но было остановлено в июне из-за забастовок в Голливуде. Съемки возобновились в конце прошлого года. «Пингвин» выйдет на Max осенью, продолжение же «Бэтмена» под названием «Бэтмен: Часть 2» было отложено на год и выйдет в кинотеатрах 2 октября 2026 года.

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Источник: Variety

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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