Peugeot e-Legend — концепт электромобиля в ретро-стиле с беспилотным режимом, полным приводом, мощностью 340 кВт, батареей 100 кВтч и запасом хода 600 км (WLTP)

Французский автопроизводитель Peugeot представил концепт электромобиля Peugeot e-Legend, выполненный в стилистике классической модели 504 Coupe. Помимо выразительного ретро-дизайна новинка отличается беспилотными возможностями и продвинутой приборной панелью Responsive i-Cockpit.

Двухдверное спорткупе отличается кузовом выразительной формы с большой площадью остекления, а также передней и задней оптикой в фирменном стиле «когти льва». Спереди под лобовым стеклом размещен специальный дисплей, отображающий степень заряда и другую служебную информацию, а сзади — дополнительный стоп-сигнал во всю ширину заднего стекла.

Концепт приводится в движение электродвигателем мощностью 340 кВт и моментом 800 Нм с приводом на все четыре колеса. В результате Peugeot e-Legend разгоняется до отметки 100 км/ч менее чем за 4 секунды и достигает максимальной скорости в 220 км/ч. От полного заряда батареи емкостью 100 кВтч автомобиль способен проехать до 600 км по циклу WLTP. С помощью скоростной зарядки аккумулятор можно зарядить на еще 500 км запаса хода всего за 25 минут. Когда речь идет не о скорости, а об удобстве, можно использовать беспроводную индукционную зарядку.

В отделке интерьера используются классические материалы, включая велюр, а также имитацию бронзы и дерева, однако это не помешало разработчикам оснастить Peugeot e-Legend самой современной начинкой. Только экранов различного назначения и размеров в концепте 16 штук, включая 49-дюймовую панель для пассажиров, 29-дюймовые экраны в дверях и 12-дюймовые — в солнцезащитных козырьках. В автомобиле также присутствует система искусственного интеллекта с голосовым распознаванием и управлением.

Цифровая панель приборов Responsive i-Cockpit состоит из трех циферблатов, перед которыми установлено ультракомпактное рулевое колесо. Основные органы управления, включая поворотный селектор и 6-дюймовый сенсорный дисплей, вынесены на центральную консоль. Слева от рулевого колеса панель сенсорных клавиш активирует органы управления, конфигурация которых определяется в соответствии с выбранным режимом управления автомобилем.

Электромобиль Peugeot e-Legend может предложить владельцу сразу четыре режима движения: два ручных (Legend и Boost) и два беспилотных (Soft и Sharp). В режиме Legend приборная панель отображает классические приборы Peugeot 504 Coupe и больше всего подходит для неспешных прогулок. В свою очередь режим Boost предназначен для активного вождения, все системы настраиваются для получения драйверского удовольствия.

При переходе в беспилотный режим салон Peugeot e-Legend трансформируется — рулевое колесо складывается, открывая полный доступ к основному 49-дюймовому дисплею, сидения откидываются, а подлокотники раскладываются для большего удобства пассажиров. Режимы Soft и Sharp по сути отличаются количеством и характером информации, выводимой на дисплеи автомобиля.

О планах по выпуску серийной версии Peugeot e-Legend ничего не сообщается, однако судя по степени проработки концепта, полностью исключать эту возможность нельзя.

Источник: Peugeot