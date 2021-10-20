Philip Morris предупредила о замедлении роста аудитории IQOS из-за перебоев в поставках чипов

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Philip Morris International заявила, что глобальные перебои в поставках чипов ограничивают производство систем нагревания табака IQOS, и одновременно скорректировала прогноз по прибыли на 2021 год, пишет Bloomberg.

Скорректированное прогнозное значение прибыли — $6,01 до $6,06 на акцию. Предыдущий прогноз составлял от $5,97 до $6,07.

В Philip Morris также предупредили, что поставки IQOS будут оставаться ограниченным и в первой половине 2022 года. Дефицит, который компания рассматривает как временное явление, означает, что PMI будет уделять больше внимания продаже устройств на замену существующим пользователям IQOS, а не поиску новых клиентов.

Спрос на IQOS остается высоким, и на конец третьего квартала насчитывалось около 20,4 млн пользователей устройства. В этом году акции PMI выросли на 18% на фоне