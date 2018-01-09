Philips выпустила новую линейку 4K телевизоров с поддержкой Dolby Vision HDR

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Компания Philips продемонстрировала на выставке CES 2018 свои новые телевизоры с разрешением 4K. В отличие от решений Panasonic, в данном случае реализована поддержка формат Dolby Vision HDR.

На выставке представлен широкий модельный ряд телевизоров Philips. Пользователи смогут выбрать для себя модель наиболее подходящего размера в диапазоне от 43 дюймов до 75 дюймов в рамках серий 69 и 59. Во всех устройствах предлагается поддержка умной телевизионной платформы Philips NetTV. Среди прочих характеристик новинок упоминаются двухдиапазонный модуль беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и наличие интерфейса HDMI 2.0a с HDCP 2.2.

Для потребителей, желающих получить более доступный телевизор, предлагается серия 57. В данном случае предлагается панель с разрешением 4K, но с целью удешевления от поддержки HDR пришлось отказаться. Все новые телевизоры компании поступят в продажу в апреле, но их цена пока не разглашается.

Наконец, компания показала UHD Blu-ray проигрыватель с поддержкой обоих форматов HDR10 и Dolby Vision и функции повышения разрешения для сервисов Netflix, YouTube и Vudu.

Источник: Engadget