Pix — украинский производитель ранцев с LED-анимацией — прекратил свое существование

Закрытие стартапа Pix подтвердила соучредительница и CEO компании Маргарита Римек в сообщении от 14 мая на своей странице Facebook. Официально это произошло еще в январе — до начала полномасштабной войны россии против Украины, но только сейчас у соучредителя пришли руки опубликовать апдейт по ситуации.

Pix известен своими необычными ранцами, отличающимися от других LED-анимацией и возможностью ее кастомизации с помощью мобильного приложения. Компания Pix Inc. была основана в 2018 году, в том же году была запущена первая Kickstarter кампания, которая принесла предзаказы на $150 000. В свое время Pix очень удачно дебютировал на Kickstarter – их детский рюкзак Pix Mini собрал втрое больше, чем планировалось.

Как пояснила Маргарита Римек, 2020 год и пандемия сильно подкосили проект. В течение 2021-го команда пыталась встать на ноги и тестировала разные идеи по возобновлению бизнеса, но добиться успеха не смогла. Команда не смогла отправить часть заказов Pix Mini из последней краудфандинговой кампании.

В то же время, соучредительница допустила возможность перезапуска продукта, когда появятся более подходящие условия.

«Впоследствии, совместно с бордом директоров, мы решили закрыть проект, законсервировать его и передать нашему акселератору для возможности перезапуска в будущем, при более подходящих условиях». Маргарита Римек, соучредительница и CEO Pix

За короткую историю существования Pix отгрузила около 15 000 единиц по всему миру, имели клиентов в 60+ странах, интегрировали экраны в сумки food-курьеров и даже сняли Pix в голливудском фильме, рассказала Маргарита Римек.

Маргарита Римек заверила, что все приложения и продукты Pix будут продолжать работу.