Втрое больше, чем нужно было. Детский рюкзак с LED-анимацией Pix Mini успешно профинансирован на Kickstarter

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На сайте Kickstarter завершился сбор средств на выпуск детского рюкзака с LED-анимацией Pix Mini от украинской команды разработчиков. И завершился он успешно, даже более чем — авторам проекта удалось собрать более $46 тыс. Это более чем втрое превышает изначально намеченную цель в $15 тыс., которая была достигнута спустя шесть часов после открытия сбора.

Pix Mini — это уменьшенная версия оригинальной модели одноименного рюкзака, который оказался весьма успешным продуктом. При первоначальной цели в $35 000 разработчики смогли собрать на том же Kickstarter более $150 тыс.

Детская версия рюкзака отличается, понятное дело, более компактными размерами: высота составляет около 42 сантиметров, а объем — 15 литров. Как и во взрослой модели рюкзака, в детской управлять анимацией можно смартфоном посредством сопутствующего приложения, которое содержит встроенный редактор для создания индивидуальных анимаций. Запитывается LED-дисплей от внешнего аккумулятора, который придется докупить отдельно.

Украинские разработчики считают, что рюкзак поможет ребенку проявить свою креативность, социализироваться, а также обеспечит дополнительную защиту, например, при поездках на велосипеде. Рюкзак выделяется ортопедической спинкой, а внешняя часть сшита из водоотталкивающего материала.

В рамках краудфандинговой кампании желающие могли заказать рюкзак по сниженной цене — от $69. Обычная розничная цена новинки ощутимо дороже — $130. Отгрузку заказов участникам кампании авторы проекта обещают начать в сентябре 2019 года.

Источник: kickstarter и AIN