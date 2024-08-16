Плагин-гибрид Volkswagen Caddy: до 122 км на электротяге, комбинированное потребление топлива 0,5 л на 100 км

Volkswagen обновила фургон Caddy, выпустив гибридную версию с немалым запасом хода на электротяге. Новые Caddy eHybrid и Caddy Cargo eHybrid — это подключаемые к сети гибриды.

В дополнение к 1,5-литровому двигателю TSI мощностью 85 кВт (115 л.с.) Caddy eHybrid имеет электрический двигатель. Система имеет суммарную мощность 110 кВт (150 л.с.) и обеспечивает до 350 нм крутящего момента. Батарея емкостью 19,7 кВтч сохраняет достаточно энергии, чтобы автомобиль мог проехать до 122 км исключительно на электрической тяге.

Нажав на дисплей, пользователи могут самостоятельно решить, когда они хотят использовать электрический запас хода. В комбинированном режиме привод расходует 18,3-19,4 кВтч электроэнергии и 0,4-0,5 л топлива на 100 км пробега. При использовании исключительно ДВС автомобиль потребляет 6,1-6,6 л бензина на 100 км.

Аккумулятор можно заряжать дома от розеток с помощью зарядных устройств постоянного тока мощностью до 50 кВт или настенных блоков переменного тока мощностью 11 кВт.

Плагин-гибрид оснащен шестиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Пассажирская версия Caddy eHybrid имеет 5 мест для перевозки людей и развивает максимальную скорость 183 км/ч. Грузовая модификация Caddy Cargo eHybrid имеет 2 сиденья и развивает скорость до 181 км/ч. Дополнительно предлагается версия Maxi с удлиненной колесной базой, которая может вместить до 7 человек как пассажирский фургон.

В будущем все модели Caddy в стандартной комплектации будут оснащены системой динамического отображения дорожных знаков, системой круиз-контроля, системой парктроник и расширенным контролем внимания и сонливости водителя. Версии Cargo включают дополнительные системы, такие как дополнительные боковые и шторковые подушки безопасности, многофункциональная камера, индикатор потери давления в шинах, Lane Assist и Front Assist с мониторингом пешеходов и велосипедистов. Еще одна новая стандартная функция Caddy Cargo — многофункциональный руль, который уже доступен в пассажирских версиях.

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Цена Volkswagen Caddy Cargo eHybrid начинается с €36985, а версия Maxi — с €39055. Цена пассажирской модели Volkswagen Caddy eHybrid стартует с €37450 (с €40670 для версии Maxi).

Источник: automotiveworld