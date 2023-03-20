Планы Skoda на 2023 год: новые бензиновые Scala и Kamiq, электрические Enyaq и Elroq, гибридные Superb и Kodiaq

Нынешний год будет очень важным для Skoda. На недавней конференции компания подтвердила, что готовит несколько новых автомобилей на этот год, в том Superb и Kodiaq новых поколений, а также обновления моделей Scala и Kamiq. Однако в этом году мы можем не увидеть фейслифтинга Octavia четвертого поколения и нового поколения компактного кроссовера Karoq.

Субкомпактный городской кроссовер Kamiq и хэтчбек Scala первыми получат промежуточный фейслифтинг с обновлениями дизайна. Электрический внедорожник Enyaq получит флагманское оборудование Laurin & Klement с новыми функциями. Его цена не должна превышать цену модели RS. Кроме того, ожидается анонс электрокара Skoda Elroq, который будет на класс ниже Enyaq. Председатель компании Клаус Зеллмер сказал, что подробности будут обнародованы во время апрельского мероприятия Explore More 2.0.

Во второй половине года Skoda планирует представить новое поколение моделей Superb и Kodiaq с подключаемым гибридным приводом. Автомобиль Superb был доступен как PHEV в течение нескольких лет, а Kodiaq ранее не имел зарядного порта. Производство нового Superb перенесено в Братиславу, где он будет собираться вместе с VW Passat следующего поколения.

Что касается популярной модели Octavia, то её обновление ожидается в 2024 году. В долгосрочной перспективе к 2026 году у Skoda будет три электромобиля: Elroq, автомобиль начального уровня, который заменит Citigo-e iV, и семиместный внедорожник на основе концепта Vision 7S.

Источник: gadgettendency