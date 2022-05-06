Volkswagen, Cupra и Skoda показали эскизы доступных электромобилей, которые выйдут в 2025 году по цене от €20 тыс.

Volkswagen Group поделилась эскизами дизайна трех электромобилей, которые она представит примерно через три года. Это будут доступные по цене электромобили, которые станут прямой заменой VW e-up!, Skoda Citigo-e iV и SEAT Mii Electric. Эти автомобили будут собираться в Испании.

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Можно заметить, что автомобиль VW отличается от предыдущих версий ID. Он имеет менее угловатые формы, чем показанный в сентябре 2021 года концепт Life. Ходили слухи, что электромобиль начального уровня будет полностью переработан, и похоже, что они были точными.

Тизер Cupra нельзя назвать новинкой, эскиз уже демонстрировали в 2021 году. Электромобиль похож на концепт UrbanRebel, который дебютировал в прошлом году. Однако не следует ожидать такого же агрессивного стиля, так как серийная версия будет смягчена. Не исключено, что в разработке находится более «горячая» модификация, но маловероятно, что она будет иметь двигатель мощностью 429 лошадиных сил, как у концепта.

Эскиз электромобиля Skoda выглядит наиболее практичным среди показанных изображений. Он имеет квадратную форму, что позволит обеспечить больше места в салоне для пассажиров и их груза. Большие колёсные арки предполагают, что у него будут черты кроссовера.

Все эти электромобили будут основаны на новой платформе MEB Small. Она предусматривает использование одного электромотора для ведущих передних колёс. Нынешние электромобили на базе платформы MEB являются заднеприводными, хотя в некоторых версиях предлагается опциональный двигатель для передних колёс, позволяющий реализовать полноприводность. VW Group уже заявила, что новая волна электромобилей будет предлагаться по цене от €20 тыс., а топовые комплектации будут достигать цены около €25 тыс.

Источник: motor1