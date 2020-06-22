По прогнозу Canalys, поставки наушников TWS в этом году превысят 200 млн штук





Согласно свежему отчету исследовательской компании Canalys, рынок умной аудиотехники в первом квартале 2020 году в количественном выражении вырос до 96,2 млн единиц соответствующей продукции. К категории умной аудиотехники аналитики Canalys относят все виды беспроводных наушников, умные колонки и умные дисплеи.

Первым делом аналитики отмечают первое в истории падение сегмента умных колонок — на фоне пандемии рынок сократился в годовом выражении на 16%, до 14,6 единиц. В то же время поставки в отдельно выделенном аналитиками сегменте персональных аудиоустройств (все виды беспроводных наушников) выросли на 19,4%, до 75,9 млн штук. И это всецело заслуга полностью беспроводных наушников TWS. За квартал таких наушников было суммарно реализовано 43,8 млн штук, что соответствует росту на 86% в годовом вычислении.

Лидером сегмента наушников TWS по-прежнему является Apple, которая за минувший квартал отгрузила 18,1 млн наушников AirPods и AirPods Pro, увеличив поставки на 60% и заняв 41,4% рынка. В то же время год назад доля Apple была несколько выше — 48,1%. Дело в том, что остальные игроки нарастили продажи еще сильнее и в целом по рынку темпы роста оказались выше, чем у Apple. На втором месте с большим отставанием — Samsung с долей 10,3%. За год южнокорейский гиганта нарастил продажи на 30%, до 4,5 млн устройств. Замыкает тройку новичок Redmi с результатом в 3,1 млн проданных устройств. Также в пятерку входят QCY и Huawei. Первая нарастила продажи на 172%, до 2,5 млн, а вторая до 2,0 млн, что соответствует росту на 261% в годовом выражении.

Все остальные производители вместе поставили 13,7 млн наушников TWS, что на 86% больше, чем год назад.

По прогнозу Canalys, в этом году поставки наушников TWS превысят 200 млн штук.

Накладных наушников за квартал было поставлено на рынок 12,1 млн штук — на 26% меньше, чем в аналогичном квартале годом ранее. Поставки беспроводных моделей наушников, соединяющихся между собой проводом, сократились на 15%, до 20 млн штук.

Смарт-дисплеев за квартал было поставлено 5,8 млн штук, что на 68% превышает прошлогодний показатель.

Источник: Canalys