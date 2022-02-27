«Побудуємо нову мрію». Зеленський звернувся до українців на тлі перемовин з Лукашенком

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення — він розповів про першу за два роки розмову з Олександром Лукашенком і зустріч української та російської делегацій, які прямо зараз відбуваються на кордоні в районі річки Прип’ять.

Верховний головнокомандувач України сказав відверто, що він «не дуже вірить в результат цієї зустрічі», але проігнорувати її не можна — щоб дати противнику можливості для нових звинувачень та наклепів. Також Зеленський анонсував, що українські військові, які сьогодні захищають нашу країну, отримуватимуть по 100 тисяч грн на місяць.

«У мене відбулася телефонна розмова з Олександром Лукашенком. Ми не розмовляли з ним два роки. А сьогодні я говорив з ним довго, дуже предметно.

Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення. Я не хочу, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб ішли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому.

Моє завдання як Президента – захистити нашу державу. І ви побачили протягом цих жорстких днів, як ми це завдання виконуємо.

Олександр Лукашенко звернувся до мене, щоб українська та російська делегації зустрілися на річці Прип’яті. Підкреслю: без жодних умов.

Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як Президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс.

І поки наші хлопці там, Президент тут, керівник Офісу тут, Прем’єр-міністр тут, армія тут, Головнокомандувач тут. Ми всі будемо боронити нашу державу й наші кордони.

Ми з вами маємо діяти прагматично, щоб досягти нашої мети. А наша мета – це наша територіальна цілісність. Нашу позицію ви побачили на сто відсотків. Це – безумовний захист національної державності.

Тепер щодо нашої мотивації. Очевидно, що наші військові воюють не за гроші, а за сьогодні, за завтра. І дуже жорстко відповідають за те, що було вчора.

Але ми маємо розуміти, що сьогодні це найважливіша робота – бути військовим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу.

Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають у руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам сказали «дякую». А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде доти, поки не закінчиться ця війна.

І останнє. Вчора ми втратили, на жаль, нашу «Мрію» (як сьогодні стало відомо, під час запеклих боїв у Гостомелі російські війська знищили найбільший у світі літак «Мрія»). Але стару «Мрію». А нову ми зараз будуємо.

Слава Україні!»